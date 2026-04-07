Navegando entre urgencias: En medio de Artemis II, Milei busca ganar aire político

Este martes (07/04), la agenda argentina se presenta como un tablero de alta complejidad donde el gobierno de Javier Milei intenta consolidar su "segunda etapa" de reformas estructurales frente a una realidad social y territorial que presenta focos de fricción.

El Presidente intenta capitalizar el éxito de la misión Artemis II y el acumulado de reservas del BCRA como símbolos de su gestión. Sin embargo, el frente interno se debilita: el cerco judicial sobre Manuel Adorn i y la amenaza de un colapso total en el transporte del interior tensionan la narrativa oficial en una mañana de fuertes contrastes económicos.

La ratificación total al Jefe de Gabinete y otros cuadros técnicos frente a denuncias patrimoniales busca evitar el "goteo" de poder. Para Milei, la cohesión interna es innegociable mientras se negocian los pliegos de los jueces para la Corte Suprema y tribunales federales.

El Gobierno ha decidido que esta semana se juegue en el terreno de los Recursos Naturales. Al enviar a Federico Sturzenegger a defender la venta de tierras a extranjeros y simultáneamente presionar con la Ley de Glaciares, el oficialismo busca un "efecto shock" legislativo.

Con los pies sobre la tierra, abril es un mes de alta sensibilidad. La macroeconomía celebra, pero la microeconomía resiste en un escenario de pinza. El Gobierno está intentando pasar de la etapa de "emergencia y motosierra" a la de "inversión y reformas de fondo".

La administración libertaria usa la épica espacial para distraer de la caída de 7 puntos en la imagen presidencial (marzo cerró con 40% de positiva tras el desgaste por el ajuste). Es una táctica de framing: posicionar a la Argentina en el bando de los "países civilizados" mientras se aplican recortes domésticos.

En el plano internacional, las amenazas de Donald Trump hacia Irán y el ultimátum por el Estrecho de Ormuz han puesto a la política exterior argentina en primera plana. El respaldo total de Milei a la postura de EE.UU. e Israel es un activo para su núcleo duro, pero un flanco débil en el Congreso. La oposición exige que cualquier involucramiento logístico o militar sea debatido por el Poder Legislativo.

El oficialismo hoy juega a la "Pinza Informativa": intenta que el ciudadano hable del espacio (Artemis) y de los dólares (BCRA) para que no se concentre en el bolsillo (transporte) y la ética (Adorni).

Todo esto y más en el VIVO matutino de Urgente24:

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Live Blog Post Irán cierra todos los canales diplomáticos directos e indirectos de comunicación con EE.UU. El gobierno de Irán acaba de cerrar todos los canales diplomáticos directos e indirectos con Estados Unidos, tras que el presidente Donald Trump advirtiera este martes al país persa que "esta noche toda una civilización morirá y jamás volverá" justo cuando se cumple el plazo límitre que fijó la Casa Blanca. VER NOTA VER +

Live Blog Post Boletín Oficial: Reorganización de cuadros técnicos, consolidación de normativas financieras y de seguridad 1. Eje Institucional y Designaciones Clave El Poder Ejecutivo continúa con el proceso de "sintonía fina" en áreas sensibles mediante el recambio de funcionarios. PAMI (INSSJP): Mediante el Decreto 220/2026 , se designó a la Dra. María Florencia Zicavo como Síndico General del Instituto. Esta movida es estratégica para el control de la transparencia y la fiscalización interna en uno de los organismos con mayor presupuesto y sensibilidad política del país.

Ministerio de Justicia: Se formalizó la renuncia del Dr. Carlos Eduardo Medina como Subsecretario de Asuntos Registrales ( Decreto 227/2026 ). Este puesto es vital para el funcionamiento de los registros de propiedad inmueble y automotor, áreas que están bajo un fuerte proceso de digitalización y desregulación.

Ministerio Público: Se aceptaron las renuncias de funcionarios clave mediante los Decretos 226/2026 y 228/2026, lo que sugiere un proceso de reordenamiento o vacancia en sectores del Poder Judicial. 2. Eje Económico y Financiero La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha emitido una serie de resoluciones que apuntan a la modernización del mercado de capitales. Resolución General 1125/2026: Introduce modificaciones a las Normas (N.T. 2013). Este tipo de ajustes suele estar orientado a flexibilizar la operatoria para inversores o a endurecer los controles de lavado de dinero (AML), dependiendo de la agenda de cumplimiento internacional vigente.

Elaboración Participativa de Normas: Con la RG 1123/2026, se pone en marcha un mecanismo de consulta pública para nuevas regulaciones. Estratégicamente, esto busca reducir el "costo argentino" permitiendo que los actores del mercado opinen antes de que las normas sean definitivas. 3. Eje Seguridad y Control Territorial El Ministerio de Seguridad ha tenido una jornada particularmente activa con múltiples resoluciones (286, 287, 291, 292 y 299/2026). Facultades Delegadas: Estas medidas se dictan bajo el amparo del Decreto 958/24 , que otorga facultades específicas a la Ministra de Seguridad.

Impacto Estratégico: Aunque los detalles técnicos de cada resolución varían, la acumulación de medidas en un solo día sugiere operativos de despliegue en zonas calientes o una actualización de protocolos para las fuerzas federales en tareas de vigilancia de fronteras y lucha contra el narcotráfico. 4. Eje Administrativo: Rechazo de Recursos Se observa una tendencia a la limpieza de expedientes acumulados. Los Decretos 221, 222, 223, 224 y 225/2026 rechazan diversos recursos jerárquicos. Esto indica una postura firme del Ejecutivo de ratificar decisiones previas y cerrar vías administrativas pendientes, evitando que las disputas legales con particulares o empresas se prolonguen indefinidamente, despejando así la carga administrativa del Estado. VER +

Live Blog Post Disputa por el gasto Para entender lo que sucede entre provincias / municipios y Nación, comencemos con un trabajo del centro de estudios semi oficialista Idesa: "El sector público nacional lleva 2 años de una estricta disciplina fiscal. De crónicos y altos déficits fiscales se pasó a superávits financieros de 0,3% y 0,2% del PBI, respectivamente, en 2024 y 2025. La situación se mantiene en los 2 primeros meses del 2026. La base de esta recomposición de las finanzas públicas naciones fue la fuerte reducción del gasto público real en el 2024 y su mantenimiento en el 2025 y lo que va del 2026. VER NOTA VER +

Live Blog Post El sistema de transporte público de varias ciudades está bajo amenaza Empresas de transporte de todo el país han coincidido en las últimas horas con distintos reclamos referidos al estado de situación del sistema público, advirtiendo un colapso inminente de los servicios. Tanto desde el AMBA como compañías del interior apuntaron a un combo perfecto que podría detonar paros y cierres definitivos a lo largo y ancho del país. A los reclamos de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) sobre la situación en el AMBA, se sumaron advertencias de la Federación Argentina de Transporte de Pasajeros (FATAP), que nuclea empresas de transporte de las principales ciudades del país. Desde esa entidad, profundizaron los avisos de colapso e inviabilidad del sistema bajo las condiciones actuales, asegurando que al menos el 80% de las compañías están bajo riesgo de cierre. VER NOTA VER +

Live Blog Post Miguel Pichetto recorre el peronismo con la bandera de la defensa de la industria nacional Si bien en el pasado Miguel Pichetto fue crítico de organizaciones sociales como el Movimiento Evita, su visita a Mariel Fernández, alcalde de Moreno (PBA) y referente del Evita, exhibe un cambio de época. Pichetto fue legislador nacional por Río Negro pero ha regresado a su natal Provincia de Buenos Aires, y lidera el bloque Encuentro Federal en la Cámara Baja. Ex aliado de los Kirchner, ex aliado de Mauricio Macri y ex aliado de Javier Milei (Ley Bases), ahora lo cuestiona con fuerza, y cuenta con la 'luz verde' de Cristina Fernández de Kirchner para recorrer las tribus peronistas. VER NOTA VER +

Live Blog Post Antes que regrese Dante Gebel, Axel Kicillof recibió a pastores evangélicos El pastor evangélico Dante Gebel tiene previsto en 3 semanas regresar al país para apuntalar su posible proyecto político. Antes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con pastores evangélicos para “dialogar sobre el trabajo social y espiritual”. Kicillof recibió a referentes de: * Federación de Consejos Pastorales Evangélicos de la Provincia de Buenos Aires (FECOPEBA), * Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA) y * Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE). VER NOTA VER +

Live Blog Post Artemis II, hasta las lágrimas Artemis II de la NASA ha marcado varios hitos, ha mostrado el lado oculto de la Luna y también ha conmovido al mundo entero con el homenaje que los astronautas le hicieron a la difunta esposa del comandante, Reid Wiseman. El cohete SLS de Artemis II despegó desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida el pasado 1 de abril, y desde entonces se han vivido momentos de adrenalina, pero también conmovedores. VER NOTA VER +

Live Blog Post Ley de Glaciares a la vista: Buscan dictamen exprés De cara a la sesión especial pedida por La Libertad Avanza y bloques dialoguistas para este miércoles a las 15, los legisladores deberán lograr este martes en el plenario de comisiones la firma de un dictamen exprés para avanzar en el recinto de la Cámara de Diputados con la reforma de la Ley de Glaciares, y así cumplir con el pedido de gobernadores aliados que buscan con esta norma captar nuevas inversiones mineras. La convocatoria deberá cumplir con la rúbrica luego de que los presidentes del bloque de la La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni; de la UCR, Pamela Verasay; de Independencia, Gladys Medina; de Por Santa Cruz, José Luis Garrido; de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez; y de Innovación Federal, Alberto Arrúa solicitaran la reunión en el pleno del Congreso. También firmaron el pedido los libertarios y titulares de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc; de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz; de Peticiones Poderes y Reglamento, Giselle Castelnuovo; la secretaria parlamentaria de la LLA, Silvana Guidici; y el macrista Javier Sanchez Wrba. VER +

Live Blog Post Clave: Consejo de Seguridad de la ONU votará resolución sobre Estrecho de Ormuz El Consejo de Seguridad de la ONU someterá a votación este martes una resolución que solicita el desbloqueo del Estrecho de Ormuz sin uso de la fuerza. Tras múltiples cambios al texto, con lo que buscan evitar su rechazo, los países miembros decidirán al respecto desde el mediodía. La votación está prevista para las 11 hora de Nueva York (12 de Argentina), aunque el resultado es una incógnita después de que se le aplicaran al escrito sucesivas modificaciones para conciliar posiciones divergentes. El borrador más reciente, al que tuvo acceso la agencia internacional de noticias AFP, elimina toda referencia a la autorización del empleo de la fuerza, incluso en carácter defensivo, y se presenta horas antes del nuevo ultimátum del presidente Donald Trump, que fija las 21 (medianoche del horario GMT) como plazo para que Irán alcance un acuerdo o enfrente ataques estadounidenses dirigidos a plantas eléctricas y puentes. VER +

Live Blog Post Advertencia de Trump: "Esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás" El presidente Donald Trump afirmó que este martes por la noche "morirá toda una civilización" para no volver jamás, en referencia al ultimátum que le dio al régimen iraní para culminar la guerra. Así lo expresó Trump en su cuenta oficial de Truth Social: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá". “Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe?”, se preguntó el mandatario norteamericano. Y finalizó: “Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”. VER +

Live Blog Post Guerra en Medio Oriente y precios La escalada bélica en Medio Oriente protagonizada por Irán contra posiciones de Estados Unidos y países del Golfo está teniendo un impacto directo y rápido en los mercados energéticos globales. La tensión geopolítica se extendió a las infraestructuras energéticas de la región, generando incertidumbre sobre el suministro de crudo y un salto pronunciado en los precios del petróleo. La República Islámica confirmó que sus ataques de este martes, 06/04, con misiles y drones, incluyeron bases militares estadounidenses y diversas instalaciones energéticas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait e Israel, como represalia ante bombardeos previos llevados adelante por fuerzas estadounidenses e israelíes. VER NOTA VER +

Live Blog Post Elisa Carrió: "La oscuridad rodea al entorno del Presidente" “Nadie sabe quién es Manuel Adorni: yo le creo a Hugo Alconada Mon y también al fiscal Gerardo Pollicita quienes lo están investigando” dijo la ex candidata presidencial Elisa Carrió en diálogo con Luis Novaresio en la señal informativa A24. La experimentada dirigente denunció que la “oscuridad rodea al entorno del Presidente", y cuestionó a Milei por el caso $LIBRA, en el que se investiga una presunta asociación ilícita: “Yo no sé quién es Milei. Es corrupto y mintió”. VER NOTA VER +

Live Blog Post Jornada tensa para el Gobierno: Marchas y piquetes en todo el país Martes de protestas en todo el país por parte organizaciones sociales que protestan por la baja de planes y ayudas sociales. Se trata de los programas Volver al Trabajo y Remediar. Habrá cortes y piquetes en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires. La movilización principal de este martes (7/4) la protagonizarán unas 85 organizaciones sociales entre las que se cuentan al Frente de Lucha Piquetero que integra el Polo Obrero; Unión de Trabajadores de la Economía Popular; Territorios en Lucha; Federacion Nacional Campesina; Frente Barrial de la CTA, etc. VER NOTA VER +

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Torneo Apertura: River 3-0 Belgrano, el "Millonario" casi en 8vos