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DIALOGÓ CON LUIS NOVARESIO

Carrió: "Karina Milei es una persona de una oscuridad espiritual terrible"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, cuestionó también al jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

07 de abril de 2026 - 06:45
Elisa Carrió en A24

Elisa Carrió en A24

“Nadie sabe quién es Manuel Adorni: yo le creo a Hugo Alconada Mon y también al fiscal Gerardo Pollicita quienes lo están investigando” dijo la ex candidata presidencial Elisa Carrió en diálogo con Luis Novaresio en la señal informativa A24.

La experimentada dirigente denunció que la “ oscuridad rodea al entorno del Presidente", y cuestionó a Milei por el caso $LIBRA, en el que se investiga una presunta asociación ilícita: “Yo no sé quién es Milei. Es corrupto y mintió”.

Cabe recordar que tras el escándalo por la criptomoneda $LIBRA los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, que responden a Elisa Carrió, presentaron una denuncia penal contra la hermana del presidente por "cohecho, tráfico de influencias y violación a la ley de Ética Pública". Cabe recordar que tras el escándalo por la criptomoneda $LIBRA los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, que responden a Elisa Carrió, presentaron una denuncia penal contra la hermana del presidente por "cohecho, tráfico de influencias y violación a la ley de Ética Pública".

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Javier Milei y Elisa Carrió

Javier Milei y Elisa Carrió

"Estamos siguiendo al loco de Trump"

La ex diputada nacional se manifestó en contra del alineamiento completo de la Argentina con Estados Unidos e Israel en la guerra con Irán.

"Milei es bufón de Trump. Está mal que seamos bufones de quien tiene la estrategia del loco. No veo bien aliarse con un loco y con Benjamín Netanyahu, un psicópata perfecto. Es todo un disparate".

La creadora de la CC pidió tambièn tener cuidado con la aprobación de la Ley de Glaciares

El gran problema es que vamos a un modelo basado en la minería que, tal como está prevista, viola absolutamente la cuestión del agua”. “Los pueblos no se enriquecen con este tipo de explotaciones, se enriquecen los gobernadores a los que les están dando un negocio enorme con las mineras. Van a violar las reglas de los periglaciares y los glaciares. Estratégicamente, lo más importante del mundo para el futuro es el agua dulce. El gran problema es que vamos a un modelo basado en la minería que, tal como está prevista, viola absolutamente la cuestión del agua”. “Los pueblos no se enriquecen con este tipo de explotaciones, se enriquecen los gobernadores a los que les están dando un negocio enorme con las mineras. Van a violar las reglas de los periglaciares y los glaciares. Estratégicamente, lo más importante del mundo para el futuro es el agua dulce.

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Elisa Carrió advirtió sobre la Ley de Glaciares

Elisa Carrió advirtió sobre la Ley de Glaciares

En defensa del capitalismo nacional

Carrió criticó de los últimos meses del presidente con diferentes empresarios de la Argentina: “no hay que maltratar así” aunque le pareció bien que Techint haya perdido la licitación por tubos para un gasoducto que partirá desde Vaca Muerta.

En relación a Madanes Quintanilla, el empresario dueño de Fate y Aluar, la dirigente pidió: “Que no lo maltrate pero que le saque todos los privilegios que tiene con el aluminio desde hace años”.

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Luis Novaresio y Elisa Carri&oacute;

Luis Novaresio y Elisa Carrió

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