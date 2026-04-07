“Nadie sabe quién es Manuel Adorni: yo le creo a Hugo Alconada Mon y también al fiscal Gerardo Pollicita quienes lo están investigando” dijo la ex candidata presidencial Elisa Carrió en diálogo con Luis Novaresio en la señal informativa A24.
DIALOGÓ CON LUIS NOVARESIO
Carrió: "Karina Milei es una persona de una oscuridad espiritual terrible"
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, cuestionó también al jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
La experimentada dirigente denunció que la “ oscuridad rodea al entorno del Presidente", y cuestionó a Milei por el caso $LIBRA, en el que se investiga una presunta asociación ilícita: “Yo no sé quién es Milei. Es corrupto y mintió”.
"Estamos siguiendo al loco de Trump"
La ex diputada nacional se manifestó en contra del alineamiento completo de la Argentina con Estados Unidos e Israel en la guerra con Irán.
"Milei es bufón de Trump. Está mal que seamos bufones de quien tiene la estrategia del loco. No veo bien aliarse con un loco y con Benjamín Netanyahu, un psicópata perfecto. Es todo un disparate".
La creadora de la CC pidió tambièn tener cuidado con la aprobación de la Ley de Glaciares
En defensa del capitalismo nacional
Carrió criticó de los últimos meses del presidente con diferentes empresarios de la Argentina: “no hay que maltratar así” aunque le pareció bien que Techint haya perdido la licitación por tubos para un gasoducto que partirá desde Vaca Muerta.
En relación a Madanes Quintanilla, el empresario dueño de Fate y Aluar, la dirigente pidió: “Que no lo maltrate pero que le saque todos los privilegios que tiene con el aluminio desde hace años”.