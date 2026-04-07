Carrió: "Karina Milei es una persona de una oscuridad espiritual terrible"

La creadora de la CC pidió tambièn tener cuidado con la aprobación de la Ley de Glaciares

El gran problema es que vamos a un modelo basado en la minería que, tal como está prevista, viola absolutamente la cuestión del agua”. “Los pueblos no se enriquecen con este tipo de explotaciones, se enriquecen los gobernadores a los que les están dando un negocio enorme con las mineras. Van a violar las reglas de los periglaciares y los glaciares. Estratégicamente, lo más importante del mundo para el futuro es el agua dulce. El gran problema es que vamos a un modelo basado en la minería que, tal como está prevista, viola absolutamente la cuestión del agua”. “Los pueblos no se enriquecen con este tipo de explotaciones, se enriquecen los gobernadores a los que les están dando un negocio enorme con las mineras. Van a violar las reglas de los periglaciares y los glaciares. Estratégicamente, lo más importante del mundo para el futuro es el agua dulce.

glaciar glaciares freepik Elisa Carrió advirtió sobre la Ley de Glaciares

En defensa del capitalismo nacional

Carrió criticó de los últimos meses del presidente con diferentes empresarios de la Argentina: “no hay que maltratar así” aunque le pareció bien que Techint haya perdido la licitación por tubos para un gasoducto que partirá desde Vaca Muerta.

En relación a Madanes Quintanilla, el empresario dueño de Fate y Aluar, la dirigente pidió: “Que no lo maltrate pero que le saque todos los privilegios que tiene con el aluminio desde hace años”.