Gran Acuerdo: Flavio Bolsonaro regresó a Silas Malafaia por el voto evangélico

Volver a Malafaia

La conversación de Flávio con Malafaia tuvo lugar en marzo, según Folha, y fue en un tono conciliador.

El líder religioso prefería la candidatura presidencial del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), con la ex primera dama Michelle Bolsonaro ( PL ) como su compañera de fórmula.

Según fuentes cercanas a la conversación, se acordó que Malafaia y Flávio harían campaña juntos, y el anuncio formal se realizó en un acto público tras el periodo de transición entre partidos y el plazo para dimitir de cargos incompatibles.

En cambio en el Ministerio Madureira hubo resistencias internas a unirse aún más al movimiento de Bolsonaro, por temor a una asociación entre la agenda de Bolsonaro y los ideales de la iglesia, aunque reconocen que Flávio demostró mayor moderación que su padre.

Cezinha de Madureira ingresó al Partido Laborista con la esperanza de postularse al Senado en São Paulo. Este plan, de confirmarse, aseguraría la presencia de la congregación en la plataforma electoral del senador Bolsonaro, pero solo se confirmará oficialmente tras el registro de candidaturas.

Un sector político dentro del Ministerio de Madureira se resiste a un acercamiento formal con Flávio, pero reconoce que el senador sí contará con el apoyo de la dirigencia de la congregación en su campaña.

Antes este grupo incluso intentó estrechar lazos con Lula, con la esperanza de vincular a la iglesia con programas sociales del gobierno.

bolsonaro malafaia.jpg Silas Malafaia y Jair Bolsonaro.

Lula da Silva

Sucede que el Partido de los Trabajadores también buscó acercarse a este sector religioso.

En octubre 2025, Lula recibió a Cezinha y al líder de la congregación, Samuel Ferreira, en el Palacio de Planalto. Se formó un círculo de oración alrededor del Presidente.

En octubre de 2024, Lula da Silva se reunió con pastores para celebrar la proclamación del Día Nacional de la Música Gospel. En esa ocasión, llamó la atención la presencia del diputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ), quien hasta entonces apoyaba a Jair Bolsonaro.

Pero el acercamiento de Lula da Silva y los evangélicos no funcionó. Este distanciamiento se hizo evidente, según estos políticos, con la crisis de imagen que sufrió Lula por el desfile de Carnaval 2026.

En aquel momento, la escuela de samba Acadêmicos de Niterói homenajeó al Presidente con una presentación que incluía una sección que satirizaba a los conservadores (los evangélicos son conservadores), mostrando familias en latas.

Según estos líderes políticos, si Lula hubiera contado con asesores del sector evangélico, habría manejado mejor la crisis. Afirman que el miembro del Partido de los Trabajadores debería haber enfatizado su desacuerdo con la representación realizada en el desfile.

En la campaña de Flávio, se percibe que existe una vía abierta para el diálogo con los evangélicos.

Iglesia Universal

Hasta ahora, la Iglesia Universal se ha mantenido al margen de las negociaciones políticas para estas elecciones, pero preparó un megaevento para el Viernes Santo.

Según sus aliados, la idea del obispo Edir Macedo fue celebrar un evento en estadios de todo Brasil como demostración de fuerza y compromiso. Se espera que el pastor se reúna pronto con Flávio.

Flávio habló con el presidente del partido Republicanos, el diputado Marcos Pereira (SP), que tiene vínculos con la Iglesia Universal, pero el diálogo inicial no fue muy entusiasta.

Respecto a la Iglesia Cuadrangular, se espera que el precandidato participe en un servicio religioso en esta iglesia este mes.

Durante su visita al Ministerio Asamblea de Dios de Belém, Flávio fue ungido por el pastor José Wellington Bezerra da Costa. El pastor llevó al precandidato al escenario y oró, pidiendo que el senador fuera elegido Presidente.

En la encuesta más reciente de Datafolha, realizada en marzo, el hijo mayor de Jair Bolsonaro alcanzó el doble de intención de voto que Lula da Silva.

Los católicos representan el 48% de las entrevistas realizadas por el instituto, y los evangélicos, el 28%.

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