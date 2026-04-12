Hay consejos que circulan de generación en generación sobre cómo manejar las tarjetas de crédito. El problema es que muchos están equivocados. Y no por poco, sino que pueden llegar a costarle al consumidor puntos valiosos en su historial crediticio y, en el peor de los casos, miles de pesos en intereses y condiciones desfavorables de préstamos.
PREOCUPANTE
Los errores con tarjetas de crédito que casi todos cometen y no lo saben
Especialista expone errores con las tarjetas de crédito que pasan desapercibidos pero impactan directo en el score y las condiciones financieras.
Sara Rathner, especialista en tarjetas de crédito de NerdWallet, lo explicó con claridad en una entrevista con NBC 6 South Florida: "Es posible que te hayan enseñado algunas lecciones sobre cómo funciona el crédito que son inexactas o que simplemente no se adaptan a donde estás en tu vida ahora mismo".
El diagnóstico es contundente. Y los errores, sorprendentemente comunes.
Creencias sobre tarjetas de crédito que dañan el score
Uno de los malentendidos más frecuentes es pensar que cancelar tarjetas que ya no se usan es una decisión responsable. La lógica parece sensata: si no la uso, ¿para qué tenerla? Pero en la práctica, esa movida puede salir cara.
El puntaje crediticio tiene en cuenta la antigüedad promedio de las cuentas. Cuanto más tiempo llevan abiertas, mejor percibe el sistema la trayectoria financiera del usuario. Cerrar una cuenta antigua, aunque esté inactiva, reduce ese promedio y puede hacer caer el score de forma inmediata.
"La antigüedad promedio de tus cuentas se tiene en cuenta para calcular tu puntaje crediticio, y cuanto más antiguas sean, mejor", explicó Rathner.
Su recomendación es que, antes de dar de baja la tarjeta de crédito, te contactes con la entidad emisora y preguntes si existe la posibilidad de migrar a una versión sin cuota anual. Así se conserva el historial sin pagar un centavo de más.
Otro dato que pocos conocen
Hay otro factor que suele ignorarse, y es el porcentaje de utilización del crédito disponible. Este indicador mide qué proporción del límite total está siendo usado en un momento dado. Los expertos recomiendan mantenerse por debajo del 30%.
El problema es que cerrar cuentas reduce el crédito disponible total. Si el gasto mensual no cambia, el porcentaje sube automáticamente, y el puntaje baja en consecuencia. Es un efecto colateral que nadie avisa.
Mantener saldo "para que vean que usás la tarjeta"
De igual manera, existe la creencia de que dejar un saldo pendiente al final del mes —en lugar de pagar la totalidad de la factura— le demuestra al banco que se usa el crédito y, de alguna manera, mejora la calificación. Es un mito que puede costar muy caro.
Lo que realmente construye un buen historial es:
- Pagar en tiempo y forma
- Saldar el total adeudado siempre que sea posible
- Evitar acumular intereses innecesarios
La deuda no desaparece tan fácil del historial
Otro error extendido es suponer que saldar una deuda en mora la borra del registro automáticamente. La realidad es bastante más dura: las deudas en instancia de cobranza pueden mantenerse en el registro crediticio durante un período de hasta siete años, más allá de si fueron canceladas o no. Esto no significa que no valga la pena pagarlas. Significa que hay que tener expectativas realistas sobre los tiempos de recuperación del puntaje.
Revisar el informe crediticio
Asimismo, los expertos insisten en un punto que suele subestimarse: la revisión periódica del informe de crédito. Este documento contiene el historial de pagos, las deudas vigentes y la información financiera general del usuario. Es la base sobre la que bancos y prestamistas calculan el score.
El inconveniente es que errores en esos informes son más comunes de lo que parece. Datos incorrectos de identificación —nombre mal escrito, dirección desactualizada— pueden afectar el puntaje sin que el titular lo sepa. Y corregirlos, muchas veces, es un proceso largo y frustrante. Es por ello que, la recomendación es simple: revisar el reporte al menos una vez al año.
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