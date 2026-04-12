Los errores con tarjetas de crédito que casi todos cometen y no lo saben

"La antigüedad promedio de tus cuentas se tiene en cuenta para calcular tu puntaje crediticio, y cuanto más antiguas sean, mejor", explicó Rathner.

Su recomendación es que, antes de dar de baja la tarjeta de crédito, te contactes con la entidad emisora y preguntes si existe la posibilidad de migrar a una versión sin cuota anual. Así se conserva el historial sin pagar un centavo de más.

Otro dato que pocos conocen

Hay otro factor que suele ignorarse, y es el porcentaje de utilización del crédito disponible. Este indicador mide qué proporción del límite total está siendo usado en un momento dado. Los expertos recomiendan mantenerse por debajo del 30%.

El problema es que cerrar cuentas reduce el crédito disponible total. Si el gasto mensual no cambia, el porcentaje sube automáticamente, y el puntaje baja en consecuencia. Es un efecto colateral que nadie avisa.

Mantener saldo "para que vean que usás la tarjeta"

De igual manera, existe la creencia de que dejar un saldo pendiente al final del mes —en lugar de pagar la totalidad de la factura— le demuestra al banco que se usa el crédito y, de alguna manera, mejora la calificación. Es un mito que puede costar muy caro.

Lo que realmente construye un buen historial es:

Pagar en tiempo y forma

Saldar el total adeudado siempre que sea posible

Evitar acumular intereses innecesarios

La deuda no desaparece tan fácil del historial

Otro error extendido es suponer que saldar una deuda en mora la borra del registro automáticamente. La realidad es bastante más dura: las deudas en instancia de cobranza pueden mantenerse en el registro crediticio durante un período de hasta siete años, más allá de si fueron canceladas o no. Esto no significa que no valga la pena pagarlas. Significa que hay que tener expectativas realistas sobre los tiempos de recuperación del puntaje.

Revisar el informe crediticio

Asimismo, los expertos insisten en un punto que suele subestimarse: la revisión periódica del informe de crédito. Este documento contiene el historial de pagos, las deudas vigentes y la información financiera general del usuario. Es la base sobre la que bancos y prestamistas calculan el score.

El inconveniente es que errores en esos informes son más comunes de lo que parece. Datos incorrectos de identificación —nombre mal escrito, dirección desactualizada— pueden afectar el puntaje sin que el titular lo sepa. Y corregirlos, muchas veces, es un proceso largo y frustrante. Es por ello que, la recomendación es simple: revisar el reporte al menos una vez al año.

--------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que sacude el ranking y no para

Mirtha Legrand preguntó por el caso Adorni y la mesa se prendió fuego

Peligra pagar con tarjeta de crédito en supermercados: Qué pasará con tus compras

Roberto Pettinato se quiso pasar de vivo y una panelista lo humilló: "Ya bastante tiene con..."