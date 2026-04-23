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Axel Kicillof suma músculo en Santa Fe: Intendentes rearman el tablero nacional

En plena interna, intendentes buscan nacionalizar el peronismo de Santa Fe bajo el ala de Axel Kicillof.

23 de abril de 2026 - 08:33
Lazos con Axel Kicillof.

Lazos con Axel Kicillof.

SANTA FE. El peronismo santafesino atraviesa un proceso de reconfiguración profunda. La emergencia del espacio "Vamos", liderado por el intendente de la localidad de Pérez, Pablo Corsalini, marca el inicio de una etapa donde la territorialidad busca imponerse sobre las estructuras partidarias tradicionales, alineándose directamente con el proyecto nacional de Axel Kicillof.

Alternativa al gobierno de Javier Milei

El movimiento ya no se oculta bajo la etiqueta de "gestión local". Existe una decisión política de darle volumen territorial a Kicillof en la Provincia, utilizando a los municipios como trincheras de resistencia y construcción frente al modelo de Javier Milei.

En los últimos días, un grupo de jefes comunales se mostró en La Rioja compartiendo actividades con el gobernador, Ricardo Quintela, uno de los referentes que empuja un armado federal para reordenar al peronismo contra La Libertad Avanza.

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Pablo Corsalini juega fuerte de cara a las elecciones de 2027.&nbsp;

Pablo Corsalini juega fuerte de cara a las elecciones de 2027.

La delegación que viajó a territorio riojano incluyó a Pablo Giorgis (Santa Isabel), Gonzalo Goyechea (María Teresa), José López (Pavón), David Segura (Miguel Torres), Marcos Strifezza (Juncal), Adrián Visobich (Palacios), Darío Baiocco (Máximo Paz) y Eduardo Lorinz (Arroyo Leyes), entre otros referentes que vienen sosteniendo el armado en la región.

De acuerdo a lo comentado por Giorgis a La Política Online, el encuentro formó parte de "una estrategia donde el campo nacional, popular y federal tiene que juntarse para buscar alternativas al modelo económico y de país que impulsa Milei".

"Se avanzó en establecer vínculos políticos para que desde los territorios poder avanzar en la unidad de un frente que pueda ofrecer un plan de gobierno que le resuelva los problemas a la gente". "Se avanzó en establecer vínculos políticos para que desde los territorios poder avanzar en la unidad de un frente que pueda ofrecer un plan de gobierno que le resuelva los problemas a la gente".

Interna al rojo vivo

Días atrás, los intendentes de "Vamos" estuvieron con Kicillof en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participando de una serie de reuniones políticas. El clan liderado por Corsalini participó de la movida de la Federación Argentina de Municipios (FAM) hacia el Ministerio de Economía para intentar entregar un petitorio al ministro, Luis Caputo.

A su vez, los santafesinos tuvieron además un encuentro con el venadense Jorge Sola, titular del gremio del Seguro y cosecretario general de la CGT y con Gabriel Katopodis quien es ministro de Kicillof y actúa como organizador de equipos técnicos de un programa de gobierno del bonaerense.

"Cuando nos reunimos con otros intendentes nos damos cuenta que ya no solo sostenemos a nuestras localidades. Nos toca sostener al país, frente a gobiernos provinciales cómplices a la gestión de Milei que aumenta impuestos para sostener la timba financiera de Caputo", remarcó Corsalini.

Al alinearse con Kicillof, este grupo toma partido en la interna nacional del peronismo, posicionando a Santa Fe como un aliado estratégico del gobernador bonaerense en su carrera hacia el 2027.

El factor Axel Kicillof y el ruido en las provincias

Santa Fe se integra ahora formalmente al despliegue nacional del kicillofismo. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF funciona) como la herramienta de expansión para consolidar una estructura federal que trascienda los límites de la provincia de Buenos Aires.

El peronismo santafesino está abandonando la fase de introspección para pasar a la ofensiva política. La consolidación del espacio "Vamos" y su sintonía con Kicillof sugieren que la próxima gran batalla por el control del PJ provincial pasará por el filtro de los intendentes, con Corsalini como una de las piezas centrales del tablero. No solo por su peso institucional en Pérez, sino por su capacidad de articulación política.

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El gobernador suma respaldos en Santa Fe.

El gobernador suma respaldos en Santa Fe.

Rumbo al 2027, el peronismo pone a Santa Fe en el centro

La Provincia vuelve a posicionarse como un territorio clave. No solo por su peso electoral, sino también por su relevancia productiva y su impacto en la política nacional. Lo que hasta hace algunos meses era un tablero más bien local, hoy empieza a ser observado —y disputado— desde distintos sectores del peronismo nacional. Tal lo informó Urgente24, Máximo Kirchner también hace lo propio.

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FUENTE: Urgente24

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