Axel Kicillof suma músculo en Santa Fe: Intendentes rearman el tablero nacional

De acuerdo a lo comentado por Giorgis a La Política Online, el encuentro formó parte de "una estrategia donde el campo nacional, popular y federal tiene que juntarse para buscar alternativas al modelo económico y de país que impulsa Milei".

"Se avanzó en establecer vínculos políticos para que desde los territorios poder avanzar en la unidad de un frente que pueda ofrecer un plan de gobierno que le resuelva los problemas a la gente". "Se avanzó en establecer vínculos políticos para que desde los territorios poder avanzar en la unidad de un frente que pueda ofrecer un plan de gobierno que le resuelva los problemas a la gente".

Interna al rojo vivo

Días atrás, los intendentes de "Vamos" estuvieron con Kicillof en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participando de una serie de reuniones políticas. El clan liderado por Corsalini participó de la movida de la Federación Argentina de Municipios (FAM) hacia el Ministerio de Economía para intentar entregar un petitorio al ministro, Luis Caputo.

A su vez, los santafesinos tuvieron además un encuentro con el venadense Jorge Sola, titular del gremio del Seguro y cosecretario general de la CGT y con Gabriel Katopodis quien es ministro de Kicillof y actúa como organizador de equipos técnicos de un programa de gobierno del bonaerense.

"Cuando nos reunimos con otros intendentes nos damos cuenta que ya no solo sostenemos a nuestras localidades. Nos toca sostener al país, frente a gobiernos provinciales cómplices a la gestión de Milei que aumenta impuestos para sostener la timba financiera de Caputo", remarcó Corsalini.

Al alinearse con Kicillof, este grupo toma partido en la interna nacional del peronismo, posicionando a Santa Fe como un aliado estratégico del gobernador bonaerense en su carrera hacia el 2027.

El factor Axel Kicillof y el ruido en las provincias

Santa Fe se integra ahora formalmente al despliegue nacional del kicillofismo. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF funciona) como la herramienta de expansión para consolidar una estructura federal que trascienda los límites de la provincia de Buenos Aires.

El peronismo santafesino está abandonando la fase de introspección para pasar a la ofensiva política. La consolidación del espacio "Vamos" y su sintonía con Kicillof sugieren que la próxima gran batalla por el control del PJ provincial pasará por el filtro de los intendentes, con Corsalini como una de las piezas centrales del tablero. No solo por su peso institucional en Pérez, sino por su capacidad de articulación política.

image El gobernador suma respaldos en Santa Fe.

Rumbo al 2027, el peronismo pone a Santa Fe en el centro

La Provincia vuelve a posicionarse como un territorio clave. No solo por su peso electoral, sino también por su relevancia productiva y su impacto en la política nacional. Lo que hasta hace algunos meses era un tablero más bien local, hoy empieza a ser observado —y disputado— desde distintos sectores del peronismo nacional. Tal lo informó Urgente24, Máximo Kirchner también hace lo propio.

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