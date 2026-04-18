Axel Kicillof participó este sábado 18/04 en Barcelona (Catalunya, España) del panel 'Respuesta progresista local: la primera línea de la democracia', en la última jornada de la Movilización Global Progresista. Pero el dato fue el encuentro bilateral con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
GOBERNADOR PRESIDENCIABLE
Lula da Silva y Axel Kicillof en mensaje a Milei y Bolsonaro
El encuentro de Axel Kicillof con Luiz Inácio Lula da Silva, compitiendo con Fabio Bolsonaro en octubre, fue un mensaje a Javier Milei.
Obviamente ellos hablaron Javier Milei y también de los Bolsonaro, y revisaron la situación de Latinoamérica en días de Donald Trump en problemas. También el impacto del acuerdo Mercosur / Unión Europea.
Tal como sucede en toda la gira, Kicillof fue acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la asesora de Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini.
En el caso de Lula da Silva, no ha podido articular una relación estable y madura con Javier Milei ya que el Presidente argentino no logra abandonar su adolescencia eterna.
Comentarios
En su ponencia, Kicillof subrayó:
- “Desde que uno de los líderes más extremos de la ultraderecha, como Javier Milei, gobierna la Argentina, se intentó instalar que sus políticas han generado estabilidad económica, inversiones e inserción internacional, pero la realidad demuestra todo lo contrario. Las políticas de Milei no están funcionando: son un fracaso y están destruyendo nuestro aparato productivo, los salarios, la educación y la salud”.
- “Quienes tenemos responsabilidades a nivel local no podemos escaparnos ni hacernos los distraídos: debemos darle respuesta a nuestra gente con inversión pública y políticas que traigan bienestar. Tenemos que hacerlo también brindando certezas y perspectivas de futuro: a nuestros pueblos debemos mostrarles que hay otro camino que no es el de la guerra, la crueldad y el abandono”.
- “La respuesta a los problemas de nuestro pueblo no es solo local: es esencial que le expliquemos a todo el planeta que no es por el camino que está tomando la ultraderecha internacional como se van a alcanzar soluciones reales. Ante esta ideología, la respuesta tiene que ser también internacional y aquí la estamos construyendo”.
En el panel;
- Jaume Collboni (alcalde de Barcelona);
- Roberto Gualtieri (alcalde de Roma);
- Ahmet Aras (alcalde de Mula, Turquía);
- Kara Tütt (presidenta del Comité Europeo de las Regiones);
- Alejandra Bravo (concejal de Toronto, Canadá); y
- Ana María Archila (Asuntos Internacionales de la ciudad de Nueva York).
Moderó: Mar Jiménez, comisionada de Asuntos Europeos del Ayuntamiento de Barcelona.
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