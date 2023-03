Plan Secreto, BlackRock vs. Goldman Sachs y Zoom de la FED

image.png Laurence D. Fink o Larry Fink es un politólogo, empresario y financiero estadounidense. Desde 1992 es presidente y consejero delegado de BlackRock, la empresa de gestión de activos más grande del mundo.

Revelan Plan Secreto en Estados Unidos por Silicon Valley Bank

El medio británico Financial Times reveló cómo fue el plan secreto para afrontar esta crisis que podría ser histórica si se sale de control en una nota firmada por Colby Smith, James Politi, Ortenca Aliaj y James Fontanella-Khan:

A la 1 p.m. del viernes, después de comparecer para testificar ante el Congreso, la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, realizó una llamada con los funcionarios que se encargarían de formular una respuesta, según una persona informada sobre la conversación. El presidente de la Fed, Jay Powell, estaba en la línea, junto con el jefe de la FDIC, Martin Gruenberg, el contralor interino de la moneda, Michael Hsu, y la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly

Para el sábado, la discusión se había vuelto más intensa. Yellen, Powell y Gruenberg volvieron a hablar e incorporaron a la conversación a Michael Barr, el vicepresidente de supervisión de la Fed. Los cuatro funcionarios discutieron tres opciones:

Encontrar un comprador para SVB Implementar una nueva instalación de la Fed para todos los bancos Invocar una excepción de "riesgo sistémico" para SVB y Signature.

Esta última opción significaría que los funcionarios podrían tratar a los prestamistas relativamente pequeños como si fueran de importancia sistémica, allanando el camino para que ofrezcan una garantía a todos los depositantes, incluso a aquellos con saldos superiores al límite de seguro federal de US$250,000. Para empezar, los funcionarios gubernamentales y los legisladores no se centraron en un rescate sino en una venta de SVB. “Mi principal prioridad, y la delegación la compartió, era un comprador, pero teníamos una ventana muy, muy limitada para eso”, dijo Eshoo.

El intento de la FDIC de subastar SVB fue un petardo húmedo. Los rivales rápidamente se dieron cuenta de que corrían el riesgo de asumir pérdidas significativas si ejecutaban un trato. Un cabildero bancario dijo que la FDIC se movía con demasiada lentitud. “No era obvio para nadie que estaban reuniendo” la información que los compradores potenciales necesitarían para hacer una oferta considerada, agregó.

Los compradores potenciales querían que el gobierno ofreciera garantías, pero en una aparición en un programa de noticias del domingo, Yellen pareció descartar la ayuda directa para los bancos e insinuó un rescate para los depositantes.

La FDIC invitó a las instituciones financieras a ofertar por el prestamista fallido, incluidos PNC Financial Services y Royal Bank of Canada, y extendió su fecha límite inicial para permitirles observar más de cerca los libros de SVB, según personas informadas sobre las negociaciones. Ambos bancos decidieron que un trato no tenía sentido y se retiraron.

A medida que se acercaba el domingo por la tarde, se hizo evidente que era poco probable que la FDIC encontrara un comprador.

En medio de los temores de que el gobierno estaba preparado para dejar que SVB y sus depositantes sin seguro se arruinaran, los capitalistas de riesgo lanzaron un esfuerzo concertado de cabildeo. Argumentaron que no solo tendría grandes repercusiones económicas, con empresas que luchan por emitir cheques de pago, sino también que un fracaso total tendría ramificaciones geopolíticas.

“El tema era: 'esto no es un banco'”, dijo una persona involucrada en la campaña de cabildeo. “Esta es la economía de la innovación. Esto es Estados Unidos contra China. No puedes matar a estas empresas innovadoras”

Según Brad Sherman, un congresista demócrata de California en el comité de servicios financieros de la Cámara, el gobierno se convenció de que tenía que tomar medidas agresivas para restaurar la confianza después del fracaso de Signature. “Un cisne negro es un cisne negro. Dos cisnes negros es una bandada”, dijo. “Una vez que se cerró un segundo [banco] regional, esto fue sistémico”.

El presidente estadounidense, Joe Biden, pasó el fin de semana en su casa de Wilmington, Delaware. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que desde el viernes recibió informes periódicos sobre la situación en desarrollo de dos importantes asesores que acababan de asumir nuevos roles en la Casa Blanca: Lael Brainard, exvicepresidenta de la Fed que recientemente se convirtió en directora del Consejo Económico Nacional, y Jeff Zients, jefe de gabinete del presidente

Biden también habló con Gavin Newsom, el gobernador de California, el sábado, dijo el funcionario de la Casa Blanca, “sobre los esfuerzos para abordar la situación”.

La reunión decisiva tuvo lugar el domingo por la tarde, cuando Yellen actualizó a Biden, Brainard y Zients, lo que llevó al presidente a aprobar el plan para invocar poderes de emergencia e implementar el rescate. Yellen llegó a la reunión armada con recomendaciones de la Fed y la FDIC. Unas horas más tarde, pasadas las 18:00 horas, las medidas se dieron a conocer al público en un comunicado conjunto de los reguladores.

image.png Janet Louise Yellen, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos.

“Hoy estamos tomando medidas decisivas para proteger la economía estadounidense fortaleciendo la confianza pública en nuestro sistema bancario”, dijeron los reguladores.

Más tarde esa noche, un alto funcionario del Tesoro insistió en que el paquete de rescate no equivalía a un rescate del tipo visto durante la crisis de 2008: los accionistas y los tenedores de bonos no estaban siendo ayudados. Los depositantes, incluso aquellos con grandes saldos, recibieron garantías porque no hubo suficiente tiempo para encontrar un comprador. Lo más preocupante es que algunos prestamistas tenían atributos similares a los de SVB. Y había que evitar corridas en otros bancos.

Reforzar la confianza en la industria bancaria era una cosa, pero proteger a la administración Biden de las acusaciones de que había rescatado a dos bancos era otra muy distinta. Crucialmente, las medidas no involucraron el uso del dinero de los contribuyentes para proteger a los accionistas, tenedores de bonos o depositantes adinerados. Cualquier pérdida del fondo de seguro de depósitos sería "recuperada mediante una evaluación especial de los bancos", dijeron los reguladores en el comunicado.

“Pensamos que esta era una forma efectiva de detener la crisis sin enojar a la opinión pública... nadie quiere ser culpado por salvar las cuentas bancarias de los ricos con el dinero de los contribuyentes”, dijo una persona cercana a la administración Biden.

Más bien, el principio básico era que la industria bancaria de facto estaría limpiando su propio desorden, dijo otra persona que asesora al gobierno sobre cómo estructurar el respaldo.

Después de anunciar el paquete, el Tesoro convocó apresuradamente una llamada de Zoom con cientos de legisladores, dándoles solo 15 minutos de anticipación antes de comenzar la reunión virtual, dijo Jeff Jackson, congresista demócrata de Carolina del Norte.

“Nadie expresó ningún desacuerdo con la decisión fundamental del Departamento del Tesoro de recuperar a los depositantes”, escribió Jackson en su blog Substack. “Republicanos y demócratas... hizo alguna versión de la misma pregunta: '¿Será esto suficiente?'"

image.png

La respuesta a esa pregunta sigue sin estar clara. Los inversores todavía se están deshaciendo de las acciones bancarias y los depositantes están moviendo fondos, pero hasta ahora el paquete de emergencia parece haber superado la prueba más importante: hasta el lunes por la noche, ningún banco había quebrado más.

La administración de Biden pasará los próximos días y semanas en alerta máxima para asegurarse de que ese siga siendo el caso. Hablando desde la Casa Blanca el lunes, el presidente insinuó que podría haber más intervención del gobierno si la situación se deteriora.

“La conclusión es esta: los estadounidenses pueden estar seguros de que nuestro sistema bancario está seguro. Sus depósitos están seguros”, dijo. “No nos detendremos en esto. Haremos lo que sea necesario”.

