Carlos Maslatón: "Conocí a Yanina Latorre en mesa de dinero"

Las PICANTES CRÍTICAS a YANINA LATORRE en DURO de DOMAR

La actriz dejó en claro que no le gusta la postura que toma Latorre sobre sus compañeras: "La veo un poquito sacada. Nos tiene acostumbrada a esto y no me parece que sea muy sorora. No me parece un juego que esté bueno". Luego, no dudó: "Tiene un ego que se lo admiro, es impresionante. Es funcional a los medios, más cuando alguien la banca como Angel de Brito".