3er. banco que cae en 4 días en USA

El banco corrió a encontrar un comprador u otra solución para apuntalar sus finanzas antes del lunes por la mañana, pero no logró concretar la venta a tiempo, según personas familiarizadas con el asunto.

El miembro de la junta de Signature, Barney Frank, excongresista que redactó la mitad de la histórica ley financiera Dodd-Frank después de la crisis financiera de 2008, dijo: “Fue un pánico generado por SVB”, dijo en una entrevista. “Estuvimos bien hasta las últimas horas del viernes”.

Los reguladores de California cerraron SVB el 10/03, la mayor quiebra bancaria en USA desde la crisis financiera de 2008. Todos los depósitos asegurados fueron transferidos de SVB a una estructura separada: el Seguro de Depósitos del Banco Nacional de Santa Clara. Todos los depositantes de Silicon Valley Bank a partir del 13/03 tendrán acceso a sus ahorro, incluido el dinero por encima del límite de US$ 250.000 para el seguro federal de depósitos, dijeron los reguladores bancarios.

Un movimiento conjunto de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro dio el paso extraordinario de designar a SVB y Signature Bank como un riesgo sistémico para el sistema financiero, dando a los reguladores flexibilidad para respaldar los depósitos no asegurados. Los reguladores esperaban que ese y otros movimientos para proteger los depósitos contuvieran las consecuencias de los clientes asustados en otros lugares el lunes por la mañana.

Todos los depositantes de Silicon Valley Bank a partir del 13/03 tendrán acceso a sus ahorros.

El colapso del SVB resultó estar asociado con un aumento en la tasa de interés básica o 'prime' de la Fed, lo que llevó a la depreciación de los activos en los balances de muchas instituciones financieras. Según la FDIC, las pérdidas combinadas de los bancos en 2022 ascendieron a US$ 620.000 millones.

yellen-powell30112021.jpg Janet Yelen y Jerome Powell, con problemas a la vista.

El nuevo revés

Signature abrió en 2001 y se presentó a empresas e individuos como una alternativa a los grandes bancos. Se enorgullecía de su servicio al cliente y de la ausencia de trámites burocráticos.

Después de la crisis financiera, el prestamista creció rápidamente y se convirtió en un favorito de los inversores. En 2018, Signature contrató a banqueros especializados en criptomonedas como parte de un esfuerzo por diversificarse más allá de los bienes raíces comerciales. Otros bancos se mostraron reacios a aceptar clientes criptográficos, y Signature se convirtió en uno de los bancos líderes del mercado criptográfico.

Ese enfoque y un sistema de pagos a medida para empresas de criptomonedas ayudaron al banco a más que duplicar los depósitos en 2 años. A principios de 2022, alrededor del 27% de sus depósitos procedían de sus clientes de activos digitales.

La exposición del banco a las criptomonedas se convirtió en un problema a medida que avanzaba el año. Una derrota del mercado que se profundizó tras el colapso en noviembre del criptointercambio de Sam Bankman-Fried , FTX, drenó miles de millones de dólares en depósitos.

A fines del año pasado, el banco dijo que estaba volviendo a las criptomonedas y separándose de algunos clientes de criptomonedas. Cortó lazos con el negocio internacional de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas. Pero los movimientos no lograron calmar a los inversores.

La quiebra del banco amenaza con aislar aún más a la criptoindustria del sistema bancario estadounidense regulado. Algunas de las empresas de activos digitales más grandes, incluidas Circle Internet Financial Ltd., Coinbase Global Inc. y Kraken de Payward Inc., utilizaron Signature Bank.

El domingo por la noche, algunas compañías de criptomonedas celebraron reuniones de emergencia y otras enviaron mensajes a los banqueros mientras buscaban instituciones alternativas para sus depósitos.

Jesse Powell, cofundador del criptointercambio Kraken, dijo que es posible que la empresa tenga que mover algo de dinero y encontrar más socios bancarios.

Jeremy Allaire , director ejecutivo de Circle, que emite una popular criptomoneda vinculada al dólar, escribió en Twitter que la firma liquidará transacciones a través de Bank of New York Mellon Corp. ahora que Signature está cerrada.

La moneda estable de Circle rompió su paridad de US$ 1 la semana pasada debido a las preocupaciones sobre los socios bancarios de la empresa. El Sr. Allaire dijo que Circle incorporaría un nuevo socio bancario en horas más.

Las acciones de Signature habían caído un 23% el viernes, su peor día desde que salió a bolsa en 2004, y bajaron más del 75% en los últimos 12 meses. Algunos clientes, asustados por el rápido colapso de las otras firmas, comenzaron a mover su dinero del banco a otras instituciones en los últimos días, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

El domingo, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York intervino y colocó al banco en suspensión de pagos con la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Frank dijo que creía que los reguladores se habían movido demasiado rápido para apoderarse de Signature, que dijo que, por lo demás, era fuerte.

En un comunicado, los reguladores federales dijeron que los accionistas no estarían protegidos y que la alta dirección ha sido destituida.

La FDIC dijo que había establecido una nueva entidad, Signature Bridge Bank, para abrir normalmente el lunes bajo el regulador. Los clientes podrán acceder a todos sus fondos y los cheques se liquidarán, dijo el regulador. La FDIC nombró a Greg Carmichael , quien renunció como director ejecutivo de Fifth Third Bancorp en julio, como director ejecutivo del nuevo Signature Bridge Bank.

Al igual que Silicon Valley Bank, Signature dependía en gran medida de depósitos demasiado grandes para el seguro de la FDIC. Esos pueden huir rápidamente cuando los clientes están preocupados por la seguridad del banco. A finales de diciembre, el 89,7% de sus depósitos no estaban asegurados por la FDIC.

