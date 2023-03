Explotó Twitter: Foto de Carlos Maslatón con una porno star

image.png

También algunos preguntaron por los marcianos. Sí, de en serio. Debido a que según Carlos Maslatón la conversación con la chica versó sobre esos temas, entre otras cosas.

image.png

¿Quién es la chica? ¿Quién es Jesy Fux?

image.png

Ya durante el 2021 Jesy Flux ganó relevancia debido a un episodio bastante polémico en el Monumento a la bandera, en la ciudad de Rosario. Según videos subidos por ella misma a su perfil, en aquellos momentos, ella se había hospedado en un departamento sobre la calle Córdoba, frente al monumento, e invitó a los seguidores aquel jueves 9 de diciembre a las 19 hs. Hasta allí se acercaron jóvenes para filmarla y ser filmados participando del sexo grupal.

Podes leer esa nota completa acá: Escándalo en Rosario: Previo a Milei, una actriz porno

Ella había organizado todo frente a sus seguidores, pidiéndoles que "si quieren llamar mi atención y ser elegidos para c... conmigo, la mejor manera es el respeto. No me quieran tocar una teta o zarparse conmigo porque están descartadísimos". Luego, mostró en qué lugar encontrarse para filmarla desde el monumento y ya había prometido bajar para "mostrarles el culo y bebotear". A su vez, les había prometido que iba a elegir "a uno o una para c...".

----------------------------------------

