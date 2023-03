Alerta ladriprogre: Maslatón lanzó bomba en C5N por indulto

Esta última frase de Maslatón no pasó desapercibida, por lo que Duggan pidió silencio y volvió a darle la palabra al abogado para que se explicara.

image.png Previo a su debut en C5N, Cynthia García vinculó a ciclo con el extinto 678 del cual formaba parte.

Fue entonces que Maslatón reveló:

Yo hablé con Macri de este tema, de la amnistía. Él no dice nada, yo se lo tiré como idea, hace dos años fue. Él quería saber por qué lo había criticado tanto, entonces le dije: 'Macri, se impone una ley de amnistía en la República Argentina para compensar los problemas', y me dijo que si él pudiera tocar un botón, él diría que sí Yo hablé con Macri de este tema, de la amnistía. Él no dice nada, yo se lo tiré como idea, hace dos años fue. Él quería saber por qué lo había criticado tanto, entonces le dije: 'Macri, se impone una ley de amnistía en la República Argentina para compensar los problemas', y me dijo que si él pudiera tocar un botón, él diría que sí

Nuevamente, el panel estalló indignado, pero la voz que se alzó fue la de García, quien ya venía demostrando su disgusto ante los dichos de Maslatón que "equiparaba" la persecución o el llamado lawfare del kirchnerismo con la del macrismo.

"Él no necesita la amnistía. Ese es el punto, Maslatón, tenés que entenderlo. No necesitan la amnistía. Quieren a Cristina y a todo el kirchnerismo perseguido. Construyen sentido para que personas como vos, de buena fe seguramente, equiparan pero construye sentido equivocado", lanzó la periodista militante.

image.png Milagro Sala y Fabián Pepín Rodríguez Simón, ambos exponentes de la llamada persecución política.

Maslatón respondió: "Vos dijiste recién que el macrismo no está seguro de ganar a fin de año. ¿Sabés por qué es eso? Por la Provincia de Buenos Aires. Los números vienen dando pésimos para el macrismo. Ante la inseguridad de no ganar, ¿cómo quedan Pepín y todos estos? Necesitan la amnistía para liberarse".

"Pero si la amnistía la tienen que dar si ganan, no la pueden dar si no ganan", retrucó García.

"La amnistía es de común acuerdo, hace falta un Congreso absolutamente de pleno consenso. No importa, lo que yo digo es políticamente incorrecto", volvió a insistir el abogado, aunque minimizó su argumento con el fin de no entrar en una discusión.

"No, es una estupidez, no es políticamente incorrecto. Amnistía para Milagro Sala en todo caso", concluyó lapidaria la ex 678, visiblemente irritada ante los dichos de su compañero.

-------

Más contenido en Urgente24:

Alianzas y servicios innovadores de empresas de vanguardia

Sutiles sondeos para sumar a las FFAA a la lucha contra el narco

Martín Llaryora inició guerra electoral y JxC duerme

Reapareció Frederic: Cruzó a Aníbal y pidió que Messi "colabore"

Gripe aviar: No paran los casos y se aleja la reapertura de exportaciones