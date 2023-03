La presentación del funcionario fue coordinada entre el bloque de diputados del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC), después del pedido de interpelación que presentó Juan Martín (UCR).

https://twitter.com/KBanfi/status/1633888485672099843 Aníbal Fernández volvió a insistir con que la tasa de homicidios está "a niveles europeos".

El ministro de Seguridad está mintiendo descaradamente en su presentación ante la Comisión de Seguridad Interior de @DiputadosAR. pic.twitter.com/lCuDvmUoyE — Karina Banfi (@KBanfi) March 9, 2023

Aníbal Fernández interrumpido: Pasó a las preguntas

Mientras exponía Aníbal Fernández, desde la oposición lo interrumpieron para pedirle pasar directamente a las preguntas.

Llevaba casi 40 minutos la exposición cuando la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade interrumpió para recordar que “hace un año que estamos esperando al ministro, pero sería muy bueno que responda las inquietudes de los diputados”.

El presidente de la comisión, el oficialista Ramiro Gutiérrez, le aclaró que las filminas que estaba brindando obedecían a la mayoría de las preguntas realizadas por los propios diputados y que después irían a las preguntas.

Aníbal Fernández continuó hablando durante unos minutos más, pero finalmente abrió la posibilidad de escuchar un informe sobre la ciudad de Rosario, barrio por barrio, aunque los legisladores de la oposición reclamaron ir directamente a las preguntas.

Frade sugirió que les mandaran el detalle por PDF, a lo que la oficialista Mónica Litza replicó que el tema era muy importante como para que todos pudieran escuchar los datos de manera verbal.

El diputado del Pro Javier Chumpitaz planteó que él vive en Rosario y no necesita que le cuenten lo que ve de manera diaria. Fernández replicó que esos datos no eran públicos, así que no podía estar informado de eso, pero finalmente aceptó pasar a las preguntas.

Repudio al "maltrato" a una periodista

Varios legisladores le achacaron al funcionario el "maltrato" a una periodista, ayer, durante una conferencia de prensa en Rosario. Le espetaron, además, que ese gesto se dio justamente en el Día Internacional de la Mujer.

A ese repudio, el ministro evitó referirse y pasó directamente a responder algunas de las preguntas.

Primeros cruces y chicanas

El vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior de Diputados, Juan Martín (UCR), tuvo cruces con el ministro de Seguridad cuando reprochó que desde hace tiempo esperaban su presencia. El funcionario le respondió: "No me invitaron". El legislador le retrucó: "Desde el primer día planteé esa necesidad, se insistió, asumamos las cosas cómo son".

Más adelante, el diputado del PRO, Federico Angelini, cruzó al ministro de Seguridad: "Vivís en el país de las Maravillas y dejaste que los narcos ganaran".

Angelini planteó: "Sí sabemos cómo vivimos, y a diferencia suya, no nos rendimos ni nos vamos a rendir, porque a nosotros no nos ganaron los narcos, a usted le ganó, o peor aun, le dejo ganar al narcotráfico".

Cabe recordar que Aníbal Fernández había dicho la semana pasada, luego de que se conociera que delincuentes balearon el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo en la ciudad de Rosario: "Los narcos han ganado".

Aníbal Fernández:"Yo no me rindo, peleo todos los días"

A su turno, el ministro contestó a las críticas por sus declaraciones sobre la victoria del narcotráfico en Rosario y aseguró que no se rinde y pelea “todos los días” para alcanzar los objetivos.

En este marco, señaló que “el Plan Rosario” es “estar presentes todo lo que sea necesario” y detalló que hay 4.093 efectivos de las cuatro fuerzas federales en Rosario y 5.834 en toda Santa Fe.

Por otro lado, Aníbal Fernández reclamó que la Cámara de Diputados avance con el tratamiento de la ley antilavado. “Es más efectivo seguir el dinero, más que el producto, porque el producto lo vuelve a fabricar”, explicó. Y agregó: “¿Podemos trabajar en la ley de blanqueo? ¿Me ayudan con eso?”.

López Murphy le pidió a Aníbal F. que renuncie

Luego, el diputado Ricardo López Murphy también le achacó que no haya asistido antes a la Comisión y reclamó una interpelación. "Lo hemos estado invitando desde que asumimos en la Comisión de Seguridad. El funcionamiento del Gobierno deja mucho que desear, quizás no le funciona el correo", ironizó.

“Cuando expresó que los narcos nos han derrotado, me sentí perturbado. Si no se siente en fuerza y tiene un clima derrotista, si cree que no está en condiciones de hacerlo, lo mejor es que deje el cargo”, le dijo.

Además, cuestionó la decisión de enviar al cuerpo de ingenieros del Ejército a urbanizar los barrios de emergencia en Rosario. “Nos parece inaceptable comprometer un cuerpo de combate de nuestro Ejército desarmados para ir a Rosario”, fustigó.

"Las lanchas son una porquería"

Ante la consulta de una diputada respecto de cuatro lanchas compradas en 2017 durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, Aníbal Fernández aseguró que “son una porquería, que no navegan en el río ni en el mar”.

“Sobre esas compras hicimos un acuerdo con la Oficina Anticorrupción que fue la que después presentó una denuncia en el fuero penal”, señaló.

El ministro se refería a las cuatro lanchas de patrullas costeras, que fueron compradas por US$ 49 millones para ser utilizadas en el río Paraná con el fin de combatir el narcotráfico. Estaban artilladas en proa y en popa con un cañón Typhoon con proyectiles de 25 mm y un sistema Oerlikon de 20 mm, además de contar con dos ametralladoras calibre 50.

Aníbal Fernández: "Lo dije con toda la mala leche"

El ministro aseguró que cuando dijo que los “narcos habían ganado” lo hizo “con toda la mala leche del mundo, porque si no nadie presta atención”. Y agregó: “ Cuando uno dice ‘che, hace 20 años estamos dando vueltas por este tema’, presten atención”.

“¿Y por qué no actuaste cuando fuiste ministro del Interior o de Justicia? Porque los gobernadores no te lo pedían. Y vos no te podés meter. A lo mejor en ese momento no se evaluaba que iba a tener esta dimensión”, contestó a quienes lo cuestionan por haber sido funcionario durante buena parte de los últimos 20 años.

-------------

Más contenido en Urgente24:

Reacción K ante los fundamentos: "Un paso más de la parodia"

Cruces y chicanas entre Gabriela Cerruti y Soledad Acuña (y se metió Bullrich)

Melconian y Abappra chocan con JxC por el canje de Sergio Massa

Casa Rosada, el Plan M y quién le carga el arma a Máximo

Sobornos con importaciones: La Nación ante fuerte desmentida de industriales