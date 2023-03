Casa Rosada, el Plan M y quién le carga el arma a Máximo

En un sector del oficialismo se especula que Wado de Pedro habría ido hasta San Nicolás para mostrarse moderado y dialoguista con el establishment a pedido del ministro de Economía, Sergio Massa, quien todavía no ha respondido a la vicepresidenta si va o no como candidato. En tanto, en Casa Rosada están convencidos que la decisión de Massa de no jugar podría darle un impulso extra al embajador argentino en Brasil, sobre todo por el apoyo que lograría del peronismo no-K, que va desde intendentes hasta gobernadores de las provincias.