Durísima indirecta de Horacio Rosatti para Alberto y CFK

Entonces, tenemos que dar el ejemplo no solo al momento de dictar sentencias sino también al momento de expresar una representación, que es lo que hicimos en ese momento.

Si usted tuviera un caso en la Corte, lo tuviera sobre el escritorio y considerara que usted es culpable, por más elogios que usted me profiriera todos los días, no modificaría mi criterio. Y si yo considerara que es inocente, por más que me criticara todos los días, no cambiaría mi criterio. De esa forma nos estamos manejando en este contexto Si usted tuviera un caso en la Corte, lo tuviera sobre el escritorio y considerara que usted es culpable, por más elogios que usted me profiriera todos los días, no modificaría mi criterio. Y si yo considerara que es inocente, por más que me criticara todos los días, no cambiaría mi criterio. De esa forma nos estamos manejando en este contexto

Hace algunos años fui ministro de Justicia y le puedo decir que siempre hay tensión entre los poderes representativos y el Poder Judicial. Esto es recíproco".

Ai aire de TN, entrevistado por el periodista Joaquín Morales Solá, Rosatti cruzó a la vicepresidente por su clásica y fracasada propuesta que se convirtió en relato alrededor de la elección de jueces por el voto popular: "Es un argumento que uno podría refutarlo porque, en realidad, la representación de los jueces viene mediado por los representantes y el presidente".

horacio rosatti carlos rosenkrantz.jpg Horacio Rosatti (der.), presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Carlos Rosenkrantz (izq.), vicepresidente.

Más allá de la coparticipación, un concepto para CFK: "Primero, la Corte Suprema y ningún tribunal de justicia inventa un caso. El caso le llega. Entonces, no es que uno dice 'hoy me levanto y me voy a meter con otro poder del Estado' sino que hay casos y causas que llegan. A veces es un poder contra otro, el Estado nacional contra una provincia o la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional o una provincia. Es decir, la Corte actúa porque le piden que actúe. Entonces, actúa.

Lo que no se puede, después de haberle pedido a la Corte Suprema que actúe, decir que 'ustedes no son competentes para esto porque esto es una cuestión de naturaleza política', por ejemplo, porque entonces no se entiende y hay una contradicción: ¿Por qué golpeo la puerta y pido justicia y después digo que quien me está respondiendo no está habilitado para hacerlo, cuando fui yo el que golpeé la puerta para pedir justicia? Lo que no se puede, después de haberle pedido a la Corte Suprema que actúe, decir que 'ustedes no son competentes para esto porque esto es una cuestión de naturaleza política', por ejemplo, porque entonces no se entiende y hay una contradicción: ¿Por qué golpeo la puerta y pido justicia y después digo que quien me está respondiendo no está habilitado para hacerlo, cuando fui yo el que golpeé la puerta para pedir justicia?

El Gran Fracaso de la política con la Justicia

"La Corte Suprema resolvió el año pasado un total de 21.000 causas. En Estados Unidos son entre 100 y 120. ¿Por qué? Porque la comunidad jurídica entiende, muchas veces, a la Corte Suprema como una tercera instancia: no estoy de acuerdo con lo que me dijo la primera instancia, voy a la segunda; no estoy de acuerdo con la segunda instancia, voy a la Corte Suprema para que me revise lo que dijo una cámara. En Estados Unidos el filtro es tan grande que esas causas de ninguna manera llegan. Y le quiero dar un dato: el 60% de las causas o más son generadas por el propio Estado. Por ejemplo, causas provisionales", agregó.

