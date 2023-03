La ‘bomba’

En referencia a la teoría de la ‘bomba económica’ que explicitó JxC semanas atrás, De Pablo criticó a la oposición y al oficialismo: “Algunos personajes de la oposición creen que si a este gobierno se le arma un lío fenomenal entonces se ponen a ajustar, y no, entregan la llave ”, y alertó: “ Si acá de repente hay una hiper, Alberto y Cristina llaman a la asamblea legislativa y dicen ‘chau gracias’. A Isabel la rajaron y Alfonsín tuvo que adelantar las lecciones”.

Volver a Frondizi

Sobre cómo arrancará el 2024 bajo un nuevo gobierno, De Pablo hizo una comparación con la situación que atravesó Arturo Frondizi en su primer semestre de gestión: “Si pienso el primer semestre de 2024 me acuerdo del primer semestre de 1959, donde Frondizi lanzó el programa después de siete meses de gestión y unificó los tipos de cambio, liberó los pericos, el tipo de cambio y en un semestre se duplicaron los precios, hubo recesión, huelgas y bombas... no es para asustarse, sino para ser realista”.

Por otro lado, en relación al encuentro entre el ministro de Economía, Sergio Massa y los banqueros y la relación con el Fondo Monetario Internacional, opinó: “Fue una negociación entre dos entregados. El Estado que dice qué hago con estos títulos si no los puedo pagar, no tengo reservas y nadie me presta. Pero del otro lado está entregado también porque dice estos títulos no podes hacer nada excepto algo conmigo”.

“El Fondo no está resignado, está recontra resignado. Leí en La Nacion unas declaraciones de la señora Kristalina Georgieva que le decía a un funcionario: ‘Cumplan algo, que nos van a rajar a todos’.. La negociación con el Fondo parte de que ya nos dieron la guita y que nunca la vamos a pagar con esfuerzo propio y además nosotros somos sus principales deudores, no quieren poner no les vamos a pagar”.

