Boca sin punta: Defensa y San Lorenzo los miran de arriba

BOCASINPUNTADEFENSAYSANLORENZOLOSMIRANDEARRIBAFOTO1.jpg Boca no pudo subir a la punta de la Liga Profesional 2023 tras empatar con Defensa y Justicia que alcanzó la cima junto con San Lorenzo de Almagro. (Foto: Noticias Argentinas)

#TorneoBinance 2023 | Fecha 6 | resumen de Boca - Defensa y Justicia

Más temprano, Racing no jugó bien y cayó en Mendoza ante Godoy Cruz sin atenuantes, cortando así su racha positiva. “El Bodeguero” le frenó su momento ganador por madrugarlo y, con la ventaja a su favor, manejó las acciones de juego con tranquilidad ante un rival que no estuvo a la altura de las circunstancias, dibujándole a Fernando Gago una clara mueca de preocupación. El 2 a 0 final premió al elenco mendocino, que esta vez se acordó que los merecimientos no se acumulan sino que se ratifican con goles.