Reaparece Cristina Kirchner: Relato K vs. argumentos de la Justicia

De igual manera a que expuso su defensa tras ser condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, Cristina volverá a esparcir su relato contra el “lawfare”. Es decir, se defenderá, pero esta vez no por streaming desde el Senado, sino desde Río Negro sostenida por la facción partidaria. El apoyo, en esta ocasión, se verá traducido en aplausos y cánticos no en "likes y retuits".

Al vaticinar que hablará sobre la ruptura del pacto democrático, posiblemente insista con el vapuleamiento contra la justicia a la que nombra "mafia judicial" y a la que acusa de practicar un sistema "paraestatal y paralelo".

https://twitter.com/martindonate/status/1632839626279772160 BIENVENIDA A RÍO NEGRO QUERIDA CRISTINA



Con enorme emoción quiero contarles que próximo viernes 10 de marzo la vicepresidenta de la Nación, @CFKArgentina llegará a nuestra provincia para recibir el Doctorado Honoris Causa de nuestra querida Universidad Nacional de Río Negro. pic.twitter.com/yTRFyUpg26 — Martin Doñate (@martindonate) March 6, 2023

Hay que ver si CFK recula o no ante el creciente clamor de La Cámpora para que se presente como candidata a pesar de que en aquella ocasión había sostenido que no figuraría en ninguna boleta en las elecciones de este año:

“Saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre de 2015, cuando Scioli me pidió ser candidata a diputada. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vice que la maltraten por una candidata inhabilitada, condenada". Y había resaltado: "No voy a ser candidata a nada, mi nombre no va estar en ninguna boleta".

11 M FdT

Su último discurso en público aconteció el pasado 27 de diciembre, con motivo de la inauguración de un polideportivo en Avellaneda, acompañada del cristinita Jorge Ferraresi y el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof.

Desde ese día instaló: “Ni renunciamiento ni autoexclusión: acá hay proscripción", un slogan respaldado por La Cámpora y criticado por algunos albertitas como el ministro de Seguridad Aníbal Fernández.

image.png El último discurso en público de Cristina Kirchner data del pasado 27 de diciembre en Avellaneda.

No obstante pareciera que la vicepresidenta no quiso esperar para reaparecer. Un día después a su conferencia en el sur, el sector más duro del Frente de Todos, desplegará la postergada marcha contra la “proscripción de CFK” para el mismo día (11/03) del cacerolazo de JxC; traducible en choque electoral.

Pareciera que parte del oficialismo tuvo que improvisar un acto para CFK con el fin de respaldarla ante la presunta “proscripción” e insistir con su candidatura presidencial. Según trascendió, diversas organizaciones bonaerenses cercanas a La Cámpora realizaron la convocatoria para el 11 de marzo bajo la consigna “Luche y vuelve".

En ese acto se clamarán por las candidaturas de Cristina Fernández de Kirchner a la Presidencia y de Axel Kicillof a la gobernación. Tanto Máximo como el mandatario provincial serán los oradores. La idea es buscar ampliar el espacio y sumar dirigentes y militantes que se referencian en la Vice y compartan la consiga. Los defensores más fervientes de CFK se ilusionan con su presencia en ese acto partidario.

