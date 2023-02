Cristina Kirchner debilitada: Le marcaron la cancha y se quedó sin acto

Cada 24 de marzo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en homenaje a las víctimas de la última dictadura cívico-militar que usurpó el poder entre 1976 y 1983. Sin embargo, los militantes kirchneristas pretenden apropiarse de la fecha (una vez más), como defensores de DDHH que presumen ser para fracturarse otra vez.

Urgente24 ya había anticipado que la vicepresidente junto a su hijo Máximo Kirchner pergeñaban un acto por el 24 de marzo que prometía no ser uno más. La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner (CFK) preparaba el acto del 24 de marzo para correr el eje y pasar de la última dictadura cívico-militar a las elecciones de 2023. Algo ocurrió.

Repudio de Carlotto y marcha atrás = humo

El tiro les salió por la culata. La consigna “Argentina y democracia sin mafias”, alentada por el camporista Andrés Cuervo Larroque, parece haberse frustrado. Ante las críticas de las Organizaciones de Derechos Humanos que repudiaron la jugada de CFK, incluso la kirchnerista Estela de Carlotto, el FdT reculó.

Ayer (21/2) la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, advirtió que esa manifestación debería hacerse "el día anterior o posterior al 24", para no mezclar la consigna con la conmemoración del Día de la Memoria.

"No podemos mezclar dos cosas con un tema netamente político actual, que Cristina muy merecidamente tiene que verlo y vivirlo para sentirse mejor. Nosotros el día ese directamente podremos mencionarlo (la proscripción) en el documento, pero el recuerdo es de lo que pasó el 24 de marzo del 76' y la fecha de los 30.000 desaparecidos", argumentó.

image.png Cruces en el FdT por la politización o no de CFK.

Consultada por la presunta “proscripción” de CFK, Carlotto se mostró indecisa. "Estoy confundida, unos dicen que si y otros dicen que no y yo no entiendo porque no estoy en el fondo de todo lo que le han dicho y hecho a Cristina, de querer matarla a todas estas calumnias". Aquí cabe destacar al ministro de Seguridad de Alberto Fernández, Aníbal que negó proscripción de Cristina el domingo pasada. “No, no está proscripta. No está proscripta hoy, no está proscripta".

Nora Cortiñas de Madres Línea Fundadora también salió a diferenciarse de la consigna y se quejó en duros términos: "No puede ser usado para una batallita electoral".

Desde Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ), también cuestionaron las intenciones de La Cámpora. "Reiteramos nuestro rechazo a todo intento de asimilar la fecha más sentida del calendario nacional a tal o cual interés partidista. Ese afán de cooptación banaliza la fecha y además le hace el juego a la derecha anti-derechos, que desde hace años alienta la negación del genocidio, de las y los 30.000 y de la lucha por los derechos humanos", manifestaron en un comunicado.

Frente a la polémica, el kirchnerismo, dejó su ambicioso proyecto y decidió no politizar la marcha. Para mostrar la inexistencia de resentimientos y ocultar la fragmentación, fingió el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti una foto con el ministro de CFK, Wado de Pedro y las madres de Plaza de Mayo para demostrar la “unidad”.

Lejos de asumir la intención de la cristianizar todo, Horacio Pietragalla Corti echó (otra vez) la culpa a los medios. "A Cristina nunca se le ocurriría hacer un acto partidario el 24 de marzo. Soy militante de La Cámpora y también uno de los hombres y mujeres que recuperamos nuestra identidad gracias a las Abuelas de Plaza de Mayo. No me gusta que pongan una interna donde no la hay qué es lo que hizo hoy la tapa de Clarín. Me molesta porque hay una relación afectiva entre esta organización y los organismos de derechos humanos", afirmó en declaraciones a FM La Patriada.

