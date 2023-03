Pablo Javkin usa a Alberto y Aníbal como chaleco antibalas

Yo me niego a que las Fuerzas Federales no estén en el nodo logístico más importante de la Argentina, y por lo tanto el lugar donde más opera el narcotráfico. Nosotros somos parte de la Argentina, son federales las fuerzas. Tienen que estar en las fronteras, tienen que estar en los puertos importantes y tienen que estar en los nodos logísticos de recepción terrestre. Yo me niego a que las Fuerzas Federales no estén en el nodo logístico más importante de la Argentina, y por lo tanto el lugar donde más opera el narcotráfico. Nosotros somos parte de la Argentina, son federales las fuerzas. Tienen que estar en las fronteras, tienen que estar en los puertos importantes y tienen que estar en los nodos logísticos de recepción terrestre.

El mensaje de Alberto Fernández sobre la situación en la ciudad de Rosario

Para concluir afirmó que “si hay droga en Rosario, es porque pasan la frontera. Si hay armas en Rosario, es porque circulan armas ilegales que llegan a acá. Esto es una prueba, hoy tenés un montón de lugares en la Argentina con situaciones violentas, que no tienen el nivel de las de Rosario, pero si cuentan con la misma configuración”.

En relación con lo últimos hechos de violencia que sucedieron el pasado fin de semana, el intendente aclaró el hartazgo de la gente y que entendió el porqué las personas reaccionaron de esa manera ya que, a pesar de los arrestos que hubieron gracias a los allanamientos, igual se sigue traficando droga en el mismo lugar.

incidentes de rosario el lunes.jpg Vecinos de Rosario quemaron la casa de uno de los narcos responsables de la muerte del nene de 11 años (Foto: Telepresan)

Por otra parte, momentáneamente, miembros del Ejército realizarán trabajos en tareas civiles, "de soporte de las acciones que estamos llevando a cabo y para las que vienen".

