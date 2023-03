Aníbal Fernández, 'derrotado' y furioso con periodistas

"Ya hemos visto demasiado, es mucho lo que ha pasado", advirtió el ministro de Seguridad, quien remarcó la necesidad de "llegar al fondo de la cuestión" para terminar con el problema del narcotráfico en Rosario. Y siguió: "Tenemos que seguir profundizando toda esa tarea que nos garantice que estemos entrando en cada uno de los barrios con conocimiento, con trabajo, con esfuerzo, con mucha responsabilidad y muchas herramientas".

Más tarde, en conferencia de prensa, Aníbal Fernández amplió: "No subestimamos el problema, ni estoy mirando para el costado. Estamos metidos todos en esto para encontrarle la solución y la vamos a encontrar: estoy seguro. Hay que seguir profundizando".

Además, al ser consultado por la amenaza que recibió Lionel Messi, afirmó que los autores de ese mensaje mafioso "lo que han querido hacer es un enorme ruido y lo han conseguido".

"No vinimos específicamente por lo que sucedió con la familia Messi: nosotros veníamos trabajando en esto", remarcó.

Aníbal, furioso con periodistas

En el marco de la conferencia de prensa, la primera pregunta a Aníbal Fernández fue si "subestimó" lo que ocurría en Rosario. Y el funcionario respondió incómodo y enojado.

"Quería preguntar si subestimó el problema su cartera. Porque hace 48 horas dijo que no hacía falta venir a Rosario, que trabajan con las fuerzas a distancia y que tenían el mapa del delito, y hoy se lo ve aquí: ¿Se subestimó el problema?", le preguntó el periodista.

"Yo no subestimé absolutamente y lo que dice usted no son palabras mías", respondió Aníbal, visiblemente molesto. Y redobló la apuesta: "Lo invito a que busque un video y me muestre dónde dije semejante barbaridad".

Pero el enojó más fuerte fue cuando una periodista cuestionó la realización del acto, en lugar de estar cuidando a los vecinos que viven amenazados en el barrio "Los Pumitas". Tras responderle, Fernández abandonó la conferencia de prensa.

"¿Por qué hace esta presentación y perder el tiempo, y no estar allá codo a codo con los vecinos que se sienten amenazados?", le preguntaron a Fernández, que interrumpía la pregunta, visiblemente enojado.

"No califique la tarea, usted no sabe nada de lo que estamos haciendo nosotros y a qué venimos. Opinan los que no saben y dicen cualquier estupidez, y la sociedad termina asumiendo que usted puede llegar a tener razón y habla de cualquier cosa", lanzó el funcionario.

"Sabía que pasaba esto. La vez pasada hicieron lo mismo. Vienen, sabe dios mandado por quién, para generar esta misma situación contestataria, agraviante, insultante", prosiguió.

Y luego, se retiró, ofuscado.

https://twitter.com/radioboing/status/1633468366672347136 "USTED NO SABE NADA, DICE CUALQUIER ESTUPIDEZ"



El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández (@FernandezAnibal), abandonó la conferencia de prensa luego que Micaela Ramirez, periodista de Radio Boing, le hiciera una pregunta sobre la situación del barrio Los Pumitas. pic.twitter.com/Ga6VzhdnhP — Boing 97.3 (@radioboing) March 8, 2023

