El retorno de César Milani

Desde entonces, siempre ha estado muy ligado al Arma de Ingenieros. ¿Se trata de un retorno encubierto?

Vale resaltar que en los últimos días, Milani reapareció en los medios hablando sobre la violencia narco en Santa Fe.

“Hay que depurar las fuerzas policiales y controlar la influencia de las bandas de narcotraficantes”, aseguró hoy en diálogo con 'Arriba Córdoba'. En esa línea, agregó: “No solo afectan a la Policía sino también a la Justicia y al Servicio Penitenciario”.

“No digo que estén corrompidas pero hay influencias en muchas instituciones ”, aclaró.

Afirmó que parte del problema está en las mismas cárceles y sostuvo que muchos delincuentes siguen manejando a sus grupos desde los penales. Por eso, insistió en la creación de prisiones exclusivas para criminales vinculados al tráfico, aisladas y lejos de los centros urbanos.

“Son centenares, si no terminamos con ellos, ellos van a terminar con nosotros ”, remarcó quien estuvo al frente de las Fuerzas Armadas entre 2013 y 2015. Y pidió mano dura: “No digo que el Gobierno actual haya hecho lo suficiente, mi propuesta es hacer todo dentro de la ley todo pero con tolerancia cero”.

Milani: "La gente tiene que sentir que el Estado está presente"

Según dijo Milani, el Ejército "no está preparado, adiestrado o instruido para actuar contra el narcotráfico” y las únicas que pueden intervenir de forma directa son las Fuerzas Federales. Pero aclaró que el Ejército debería colaborar haciéndose cargo de cuidar las fronteras.

Milani sostuvo que las fuerzas armadas “no están instruidas” para actuar contra el narcotráfico, “ni por la ley de defensa ni por la ley de seguridad interior”.

“La gente tiene que sentir que el Estado está presente, para eso hay que recuperar el territorio poniendo miles de gendarmes en el gran Rosario”, completó.

“Lo que dice Bullrich pega en la gente. Ella cree que puede ser efectivo lo que pero no es así. No se puede meter al Ejército con tanques en centros urbanos para combatir el narcotráfico. Eventualmente podría colaborar en reforzar la frontera norte para desafectar a Gendarmería, Prefectura y la Federal para mandarlos a los centros urbanos. El Ejército no puede estar en las zonas de acción”, explicó, en una crítica a la titular del PRO, Patricia Bullrich.

Milani propuso inundar la ciudad de Rosario “con miles de gendarmes para que la gente sienta la presencia del Estado”. Y agregó: “Hace falta un golpe de efecto en los grandes centros urbanos. La gente necesita ver que en las calles hay fuerzas federales”.

Casualmente, el anuncio de Alberto Fernández de hoy fue en ese sentido.

