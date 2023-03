Roberto Navarro ahora le respondió a CFK y cruzó a Alberto

A su vez, profundizó sobre las diferencias que hay en el Frente de Todos por el envío de ingenieros del Ejército a Rosario para urbanizar villas: "No es que nosotros pensemos que mandar las Fuerzas Armadas a urbanizar las villa está mal. El temor es si este es un primer paso. Está allá sin armas urbanizando una zona donde se reclutan los soldaditos. Tengo un tema con eso y no me gusta cualquier cosa que hagan en el ámbito interno y no puedo sacarme la impresión de que es una reacción a cómo te viene apurando la derecha. Estoy en contra, incluso después de que Estela de Carlotto haya dicho que estaba a favor".

image.png Roberto Navarro defendió a CFK ante la supuesta proscripción pero también le respondió por los chats con el presidente.

Muy llamativo lo que ocurrió en las últimas horas en el marco de la interna del Frente de Todos. El periodista Roberto Navarro publicó una supuesta frase de Alberto Fernández respecto a "terminar con 20 años de kirchnerismo", que provocó furia en el cristinismo. Pero desde Casa Rosada niegan que el Presidente haya realizado esa afirmación. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Era un 'off the record' que no debía publicarse? Muchas dudas y, también, mucho ruido...

El Destape, con la firma de Navarro, publicó el fin de semana una nota citando declaraciones de Alberto Fernández respecto a las PASO. Cabe destacar que este lunes (06/03) dicho artículo sigue publicado en la web.

“Vamos a unas PASO, por ejemplo, con Coqui Capitanich. Si él le gana al Presidente, sale tan fortalecido que es un gran candidato para llegar a la presidencia. Si yo le gano, como Coqui será el candidato de Cristina, seré el que termine con 20 años de kirchnerismo y puedo ganar las elecciones”, dijo el Presidente, según Roberto Navarro -que cita las declaraciones entre comillas, como un textual- en relación a eventuales internas mano a mano con el gobernador de Chaco.

También, de acuerdo a esta versión, el mandatario agregaba: “El Frente mide 32 puntos, Cristina tiene el 45% de eso, yo una cuarta parte. Pero ella no va a ser candidata, sin Cristina en la cancha el que mejor mido soy yo”.

