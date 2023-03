https://twitter.com/alferdez/status/1633482691214553088 Durante el encuentro que mantuvimos, les expresé que cuentan con la fuerza y la presencia del Poder Ejecutivo en este nuevo juicio que han tenido que atravesar, luego de la escandalosa absolución de los imputados en 2018. pic.twitter.com/kI39hGds1h — Alberto Fernández (@alferdez) March 8, 2023

https://twitter.com/alferdez/status/1633482723410034690 Nuestro compromiso y trabajo cotidiano es por una sociedad libre de violencias por motivos de género.



Seamos claros, en su máxima expresión, el machismo mata. — Alberto Fernández (@alferdez) March 8, 2023

El caso Lucía Pérez: ¿femicidio o no?

En febrero comenzó el segundo juicio por la muerte de Lucía Pérez, luego de que el Tribunal Oral N°1 de Mar del Plata absolviera a los acusados en 2018 y la Cámara de Casación anulara ese fallo por considerarlo carente de imparcialidad al punto de que se abrió un juicio político contra los 3 jueces.

Los posibles sospechosos del femicidio son Matías Gabriel Farías y Juan Pablo Offidani.

En una de las primeras audiencias, 3 médicos forenses declararon que la principal hipótesis de la muerte de la joven de 16 años, aquel 8 de octubre de 2016,apuntó a una falla cardíaca vinculada al consumo de cocaína y que no había indicios de abuso sexual. Sin embargo, no fueron contundentes respecto de que no haya existido o no un abuso.

Las médicas Silvina Cabrera y Gabriela Tinto, junto con el bioquímico Sebastián de los Reyes, miembros de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte provincial, fueron quienes originalmente hicieron la autopsia junto a Claudia Carrizo, quien fue la que en su momento comunicó a la fiscal de instrucción María Isabel Sánchez que Lucía había sido “empalada” y “lavada” por los sospechosos.

Cabrera, Tinto y de los Reyes coincidieron en que la causa más probable de la muerte fue la asfixia por el consumo de cocaína, aunque nunca pudo determinarse la dosis de esta sustancia en el organismo de la menor.

Según los resultados de la autopsia, los peritos aseguraron ante los jueces Gustavo Fissore, Roberto Falcone y Alexis Simaz que Lucía mantuvo relaciones entre 15 minutos y media hora antes de morir, y aunque indicaron que con los elementos analizados no hay indicios de un abuso, tampoco es posible descartar la hipótesis.

Por otra parte, los testigos declararon que no encontraron marcas de resistencia a una posible agresión en el cuerpo de la menor y entendieron que el cadáver no fue lavado antes de ser trasladado a una sala de salud del barrio Serena, donde se constató la muerte a las 15:30 del sábado 8 de octubre de 2016.

Además, durante la jornada declaró el perito del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora, Adalberto Bonvicini, quien describió según su análisis la relación sexual entre Farías y Pérez como “brusca”. Aunque durante la investigación la había clasificado como “forzada”, luego se corrigió y aseguró que las evidencias demostraron otra cosa, lo que descarta la probabilidad de que haya sido contra la voluntad de Lucía.

Una de las fuentes que presenció el debate, declaró: "los signos de violencia en el plano genital son compatibles con una relación consentida, no quiere decir que en ese momento haya ocurrido de ese modo. Pudo haber sido forzado, o no. Hay lesiones pero no de una magnitud que lleguen a la conclusión ineludible (de abuso)".

Un día después declaró la ginecóloga que atendía a Lucía e hizo referencia a presuntas lesiones que la adolescente de 16 años presentaba en la zona genital, de acuerdo a un análisis que realizó sobre fotografías de la autopsia. La profesional, Mirta Santana, señaló que la menor presentaba una serie de hematomas, pese a que tanto peritos de la Suprema Corte provincial y del Ministerio Público que declararon días atrás, coincidieron en que no existían ese tipo de indicios.

Fiscal: "Iban a buscar nenas para tener sexo"

Las defensas de los acusados sostienen que no hubo delito, por lo que anticiparon en el inicio del juicio que pedirán la absolución de sus clientes. Para los acusadores, el fiscal Leandro Arévalo en nombre del Estado y las abogadas Verónica Heredia y Florencia Piermarini en nombre de la familia, la discusión también se centrará en la cuestión del consentimiento.

En otra jornada de alegatos, el fiscal Arévalo pidió al Tribunal Oral N°2 que se castigue con pena de prisión perpetua al principal acusado por el crimen, Matías Farías, a quien consideró autor del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la muerte, por el suministro de estupefacientes y en el contexto de violencia de género en concurso con femicidio”.

El fiscal aseguró que ambos sospechosos fueron responsables del femicidio de la joven. Para Offidani pidió 20 años de prisión por considerarlo cómplice.

Arévalo aseguró al respecto que los imputados “no iban a buscar clientes” a las inmediaciones del colegio, sino que “iban a buscar nenas”, con las cuales trataban de “tener sexo por la vía que fuera posible”.

Esto se debe a que Farías era el dealer, le ofreció drogas y bajo esos efectos tuvo sexo con ella hasta que murió. Además, en ese momento el acusado tenía 23 años, mientras que la víctima 16 y, si bien se considera una edad suficiente que permite legalmente que la menor de consentimiento, la parte acusadora dictamina lo contrario.

Mientras tanto, las abogadas Verónica Heredia y Florencia Piermarini, representantes de la familia de la víctima, afirman que Offidani tuvo una participación que no fue secundaria, sino que su rol fue tan importante como el otro acusado.

Lo que se sabe hasta ahora es que Lucía y Farías se conocieron el viernes 7 de octubre de 2016 a través de una amiga. Pérez le escribió para comprarle drogas. Ese día el acusado junto a Offidani fueron a la puerta de la escuela de las chicas, las subieron a su camioneta y les vendieron marihuana y, no está claro, quizás también cocaína.

Faríasle habría escrito para poder verse y tener relaciones sexuales. Durante la mañana del sábado, Farías y Offidani la pasaron a buscar por su casa. Tomaron drogas, tuvieron sexo, o hubo abuso, y la chica se descompuso muriendo cerca de las 15:00 hs.

Luego Farías llamó a Offidani y juntos llevaron a Lucía, ya muerta, a la sala de atención primaria de Playa Serena, donde el médico Pablo De la Colina constató su muerte. Aunque al principio Matías declaró como testigo, fue detenido al día siguiente y en el 2018 el tribunal lo absolvió del abuso pero lo condenó, junto a Offidani, a ocho años de prisión por comercializar drogas ilegalizadas en la puerta de una escuela.

