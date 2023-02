Otro golpe al feminismo: Lucía Pérez murió de sobredosis

Por otra parte, los testigos declararon que no encontraron marcas de resistencia a una posible agresión en el cuerpo de la menor y entendieron que el cadáver no fue lavado antes de ser trasladado a una sala de salud del barrio Serena, donde se constató la muerte a las 15:30 del sábado 8 de octubre de 2016.

Además, durante la jornada declaró el perito del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora, Adalberto Bonvicini, quien describió según su análisis la relación sexual entre Farías y Pérez como “brusca”. Aunque durante la investigación la había clasificado como “forzada”, luego se corrigió y aseguró que las evidencias demostraron otra cosa, lo que descarta la probabilidad de que haya sido contra la voluntad de Lucía.

Una de las fuentes que presenció el debate, declaró:

Los signos de violencia en el plano genital son compatibles con una relación consentida, no quiere decir que en ese momento haya ocurrido de ese modo. Pudo haber sido forzado, o no. Hay lesiones pero no de una magnitud que lleguen a la conclusión ineludible (de abuso). Los signos de violencia en el plano genital son compatibles con una relación consentida, no quiere decir que en ese momento haya ocurrido de ese modo. Pudo haber sido forzado, o no. Hay lesiones pero no de una magnitud que lleguen a la conclusión ineludible (de abuso).

El juicio mantiene las condiciones de seguridad especiales con acceso muy restringido a la sala de audiencias y los acusados siguen su desarrollo desde las unidades penales donde cumplen penas por comercialización de estupefacientes, condenas derivadas de la parte de aquel primer juicio que no recibió cuestionamientos del Tribunal de Casación Penal.

juicio lucía pérez 2.jpg Guillermo, Matías y Marta, padre, hermano y madre de Lucía, el martes en el comienzo del segundo juicio (Foto: Christian Heit)

Las defensas de los acusados sostienen que no hubo delito, por lo que anticiparon en el inicio del juicio que pedirán la absolución de sus clientes. Farías está asistido por la defensora oficial Laura Solari, y Offidani, por el abogado César Sivo. Para los acusadores, el fiscal Leandro Arévalo en nombre del Estado y las abogadas Verónica Heredia y Florencia Piermarini en nombre de la familia, la discusión también se centrará en la cuestión del consentimiento.

Esto se debe a que Farías era el dealer, le ofreció drogas y bajo esos efectos tuvo sexo con ella hasta que murió. Además, en ese momento el acusado tenía 23 años, mientras que la víctima 16 y, si bien se considera una edad suficiente que permite legalmente que la menor de consentimiento, la parte acusadora dictamina lo contrario.

Lo que se sabe hasta ahora es que Lucía y Farías se conocieron el viernes 7 de octubre de 2016 a través de una amiga. Pérez le escribió para comprarle drogas. Ese día el acusado junto a Offidani fueron a la puerta de la escuela de las chicas, las subieron a su camioneta y les vendieron marihuana y, no está claro, quizás también cocaína.

Farías le habría escrito para poder verse y tener relaciones sexuales. Durante la mañana del sábado, tanto Farías y Offidani la pasaron a buscar por su casa. Tomaron drogas, tuvieron sexo, o hubo abuso, y la chica se descompuso muriendo cerca de las 15:00 hs.

Luego Farías llamó a Offidani y juntos llevaron a Lucía, ya muerta, a la sala de atención primaria de Playa Serena, donde el médico Pablo De la Colina constató su muerte. Aunque al principio Matías declaró como testigo, fue detenido al día siguiente y en el 2018 el tribunal lo absolvió del abuso pero lo condenó, junto a Offidani, a ocho años de prisión por comercializar drogas ilegalizadas en la puerta de una escuela.

juicio lucía pérez 3.jpg Juan Pablo Offidani, el de campera azul, y Matías Farías en el juicio del 2018 (Foto: Christian Heit)

La familia de Lucía, a través de sus representantes, cree que ambos son culpables de femicidio. Las pruebas con las que se cuentan son casi las mismas que se dispusieron durante el primer debate, en 2018. Por eso, más que nunca, jugará y mucho la interpretación que estos jueces hagan de esa evidencia.

El juicio continuará el lunes, donde declararán los policías que participaron del relevamiento de prueba en la casa donde estuvieron Farías y Pérez, y la enfermera de la salita. El martes irán los testigos propuestos por la acusación y el miércoles los de la defensa. Se estima que antes del 1 de marzo se dará a conocer el veredicto.

