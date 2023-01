En Rosario, la virulencia de los enfrentamientos entre bandas que se disputan el territorio no augura un buen pronóstico. El Ministerio de Seguridad de Santa Fe y los principales actores del Ministerio Público de la Acusación (MPA) estiman que el 2023 marchará en la misma senda o, incluso, que podría superar la cantidad de crímenes del año pasado, aunque el número fue, hasta la fecha, sensiblemente menor (24).

Ante ese escenario, el secretario de seguridad Pública de Santa Fe, Claudio Brilloni, aseguró a Infobae: “Estamos haciendo todos los esfuerzos para revertir esta situación”. Sin embargo, reiteró el reclamo al Gobierno: “Necesitamos más ayuda de Nación”. Con el nuevo cambio de jefe de policía (Adrián Galigani reemplazó a Margarita Romero), se sumaron otros 700 agentes a Rosario.

Entonces, un tiro por elevación para el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Cariló:

"Antes de fin de año, con el envío de 200 gendarmes, se completó el cupo de mil oficiales que integran el Comando Unificado de las fuerzas federales en el territorio.

La medida, dispuesta por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, demostró no ser suficiente para contener la violencia creciente. Para Brilloni, la dinámica que adquirieron los actores del narcotráfico en las cárceles provinciales y federales, y la alta circulación de armas y municiones, están íntimamente ligadas al fenómeno

Ocho de cada diez homicidios se cometieron con armas de fuego. Más de la mitad, se comprobó, fueron por encargo. En la misma línea, el fiscal Pablo Socca advirtió que gran parte del problema tiene su génesis en las prisiones, desde donde se ordenan la mayoría de las balaceras y extorsiones. Para tener una idea de la cantidad de tiroteos que se registran diariamente en las calles de Rosario, muchos de los cuales terminan con heridos de bala y víctimas fatales, solo en agosto se contaron más de 100".

image.png El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, de vacaciones en Cariló según el periodista Darío Rosatti en Total News Agency.

Otro escándalo en el Ministerio de las Mujeres

En este contexto, una fuerte polémica se dio por el gasto del Ministerio de las Mujeres, Generos y Diversidad. De acuerdo al portal Border Periodismo, "la cartera comandada por Ayelén Mazzina, realizó una convocatoria a licitación privada para la contratación de un servicio de monitoreo que abarca, redes sociales, diarios impresos y digitales, radio y medios audiovisuales nacionales. Este registro le permitirá a la ministra medir el impacto de las medidas que aplica su cartera, según detalla el pliego adjunto.

Lo llamativo de esta licitación es el beneficiario, la empresa Ejes S.A. que pertenece al empresario José Luis Primo, ex gerente de la agencia Télam y procesado en el año 2010, -ante el juzgado de Instrucción Nro. 13, a cargo del juez Luis Alberto Zelaya- luego de que se probara que su empresa denominada Sol Group fuera creada para desviar órdenes de publicidad no tradicional por significativos millones de pesos

Según detalla la periodista Abigail Luna, "durante el mandato del expresidente Mauricio Macri la actividad del empresario de medios no cesó. En aquel entonces, una investigación expuso que Primo utilizaba sus empresas fantasma para competir contra sí mismo en las licitaciones públicas. Una de esas empresas era LinkNoticias SA que se encargaba de brindar los mismos servicios que contrató este mes el Ministerio de Mujeres.

En esta ocasión, la titular de Mujeres solicitó los servicios de Primo por un costo total de $1.662.540,00, a cambio de un extenso monitoreo de medios televisivos, radiales y páginas web; lo que incluye el monitoreo en tiempo real (las 24 horas incluyendo fines de semana) de Twitter

Desde enero del año 2021 hasta la actualidad, el empresario de medios resultó ganador de 57 licitaciones, todas mediante el proceso de selección de contratación directa o licitación privada".

