Clima: A empaparse ¡Se vienen las lluvias para esta semana!

Cómo estará en el NEA

Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones se encuentran actualmente bendecidas por las lluvias y aunque a diferencia del norte no se prolongarán exactamente para toda la semana, contarán con días en donde las lluvias estarán presentes toda la jornada y luego otros días donde la nubosidad absoluta será la protagonista.

La temperatura para hoy será de mínima 22° y la máxima 35° C.

Clima en Argentina: Cómo estará el centro y AMBA

La región central del país tendrá un clima con cielo mayormente nublado en la mayoría de las provincias que la conforman, durante la jornada de hoy y como bien viene presentando estos días. En AMBA y Córdoba las lluvias por fin se harán presentes esta semana a partir del martes para Buenos Aires y a partir de la tarde para la segunda. En Bs As las lluvias primero aparecerán en toda la zona playera, empezando por Bahía Blanca y luego comenzará a extenderse por Pigüé, Pehuajó, Trenque Lauquen, hasta llegar finalmente a Capital Federal.

Santa Fe y Entre Ríos no contarán con lluvias esta semana, pero se mantendrá nublado con posibles precipitaciones para pasado el miércoles.

La Pampa por mientras, se mantendrá durante la jornada de hoy parcialmente nublado en toda la provincia pero le da la bienvenida a las tormentas a partir de mañana martes 31/01. Para el resto de la semana irá variando entre lluvias aisladas y cielo mayormente nublado.

Las temperaturas serán de mínima 19°C que ascenderá a una máxima de 35° C.

El clima en Cuyo

Las provincias cuyanas de Mendoza, San Juan y San Luis contarán con tormentas a partir del día martes y se prolongará hasta el jueves, para hoy lunes el cielo se mantiene mayormente nublado. Para la semana les esperan días nublados con poco sol, a excepción del fin de semana, donde las temperaturas aumentarán.

Por mientras esta región se mantiene con temperaturas que van desde los 18° de mínima hasta los 33° C de máxima.

Clima en Argentina: Cómo estará la Patagonia

En la Patagonia el clima al igual que en cuyo se mantendrá más que húmedo en la mayoría de las provincias del sector, es por ello que, Santa Cruz se mantiene con lluvias aisladas durante esta jornada y luego durante la semana irá variando pero siempre manteniendo el cielo mayormente nublado.

Por otro lado las provincias de Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego y Neuquén tendrán un fin de semana nublado sin avistamiento de lluvia.

La temperatura oscilará entre una mínima de 6° con una máxima de 12° C para Tierra del Fuego mientras que para Santa Cruz la máxima será de 19° y la mínima de 10° C. Para Río Negro, Chubut y Neuquén la temperatura tiene un piso de 23° que ascenderá hasta los 37° C, lo cual sigue preocupando las altas temperaturas para esta zona de la Patagonia y se espera que para febrero logren descender.

