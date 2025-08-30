60% de Sudamérica tiene ex Presidentes detenidos o prófugos

Rafael Correa, ex titular del Poder Ejecutivo Nacional de Ecuador (2007-2017), fue sentenciado a 8 años de prisión pero permanece prófugo en Bélgica. No pisa el territorio de su país desde hace años.

Nicolás Maduro, presidente ilegítimo de Venezuela (2014-2025), se encuentra cercano a abandonar el Palacio de Miraflores tras ser acusado por Estados Unidos de comandar el “Cartel de los Soles”, una organización de narco traficantes.

Sudamérica: “en el mismo lodo, todos manoseaos”

Nada es lo mismo en el Siglo XXI. Las alianzas que dominaron la vida de las naciones del subcontinente la centuria pasada han desaparecido casi por completo. Los únicos países de la región en los que los partidos antiguos mantienen vigencia son Paraguay y Uruguay, el resto del andamiaje partidario ha colapsado.

En Brasil, por ejemplo, Lula recibió el apoyo de Fernando Henrique Cardoso del PSDB, su eterno rival.

Casi todas las fuerzas centristas y progresistas se unieron para enfrentar a Jair Bolsonaro y derrotarlo por 51% a 49%. El viejo mapa político del coloso quedó completamente desdibujado.

En Argentina, un outsider como Javier Milei, sin gobernadores ni intendentes propios y sin legisladores nacionales que lo apoyaran, logró vencer al Justicialismo y Juntos por el Cambio (PRO y UCR). Cristina Kirchner terminó condenada y cumple prisión en su casa.

En Venezuela, donde Acción Democrática y Copei gobernaron durante varias décadas proyectándose como modelo europeo para las democracias latinoamericanas, todo se derrumbó con la llegada del chavismo. Pero, en 2024, Maduro se convirtió en un mandatario ilegítimo tras robarse las presidenciales donde fue superado por Edmundo González Urrutia.

En Perú, la lista de los partidos que se extinguieron es larga. Ganó las elecciones un cisne negro como Pedro Castillo, de un grupo con ideología de izquierda. Debido a su debilidad parlamentaria, fue eyectado y apresado. Casi nada queda de Acción Popular y del APRA, uno de los partidos más organizados de América Latina gracias a sus cuadros dirigenciales.

En Bolivia, tras 20 años de reinado indiscutible del Movimiento al Socialismo, la derecha y la centro derecha se quedaron con las elecciones presidenciales recientes postergando al MAS al ostracismo. Morales se encuentra refugiado en una zona cocalera de Cochabamba desde donde resiste una orden de detención en su contra. Se lo acusa de abuso sexual de menores de edad. Jeanine Añez está encarcelada luego de haber sido condenada por un supuesto golpe de Estado en contra de Evo.

En Ecuador, Rafael Correa no cumple con los dictados de la justicia local que lo condenaron a 8 años de cárcel. Intentó que su sector político volviera al gobierno de Quito pero ya fracasó en varios intentos. Vive en el exilio europeo y, por el momento, no ha podido ser extraditado.

Finalmente, en Chile, irrumpió un inesperado Gabriel Boric pero luego sus posturas de izquierda radicalizada fracasaron en consultas populares que buscaban reformar una constitución nacional surgida en el pinochetismo. Tuvo que cambiar a tiempo para no ser eyectado, debido a su fragilidad en el poder legislativo.

Cuidado, libertarios de Argentina

La democracia occidental se basa en la alternabilidad en el poder.

Las causas en contra de la administración de Javier Milei se multiplican mes tras mes. Se trata de una deriva alarmante que comenzó en diciembre de 2024 tras la detención del ex senador nacional Edgardo Kueider.

Desde entonces, la problemática de la corrupción fue trepando en la tabla de preocupaciones de los argentinos ya que pasó del 17 % hasta el 44% en apenas ocho meses según un estudio de la consultora Tres Punto Zero.

1-Al ex senador nacional Edgardo Kueider, que ingresó a la cámara alta por el peronismo, se había volcado hacia los libertarios lo detuvieron en Ciudad del Este. Las autoridades guaraníes encontraron en su vehículo una mochila con 211.000 dólares y 600.000 pesos argentinos sin declarar, además de 640.000 guaraníes.

2-El 14 de febrero de 2025 explotó el caso SLIBRA tras un posteó del presidente Milei. Una memecoin subió meteóricamente su cotización pero terminó en 0 en pocas horas. El “empresario” norteamericano Hayden Davis se quedó en Estados Unidos con decenas de millones de dólares producto de las fallidas operaciones de inversión.

3-Las valijas misteriosas. Sobre finales de febrero de 2025 se conoció que un avión propiedad del empresario y ex espía Leonardo Scatturice había aterrizado en Aeroparque con una sola pasajera y que la misma, Laura Belén Arrieta, introdujo en el país 10 maletas que evitaron ser escaneadas gracias a la gestión personal de la vice jefa de Aduanas de dicha estación.

4-Fentanilo mortal: sobre mitad de año comenzaron a registrarse muertes (fueron 96) por una partida de ese opioide manipulada en los laboratorios HLB Pharma en diciembre de 2024. Su titular, Ariel García Furfaro, sus hermanos y varios directores terminaron en prisión.

5-Un nuevo escándalo en PAMI/ANSES. En mayo, la Casa Rosada quedó en el centro de una nueva controversia cuando trascendieron denuncias sobre la supuesta exigencia de aportaciones obligatorias a punteros políticos del oficialismo por parte de empleados de organismos estatales. El mecanismo denunciado consistiría en la coordinación de “cuotas políticas” dirigidas a dirigentes que operan dentro de estas instituciones.

6-Ficha Limpia, otra mancha para el león. El gobierno de Javier Milei quedó golpeado luego de que el Senado rechazara el proyecto, iniciativa destinada a impedir que personas con condenas por corrupción o delitos graves puedan postularse a cargos públicos. Fue votado en contra por dos senadores de Misiones, que decidieron siempre con el Gobierno y de golpe, “en el último minuto traicionaron” a los violetas. Los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut recibieron órdenes del ex gobernador Carlos Rovira quien aseguró que todo fue acordado con la Casa Rosada.

7-Los Menem y la seguridad. En julio, la gestión libertaria estuvo envuelta en otra polémica ya que Tech Security SRL, una empresa vinculada a la familia Menem, obtuvo un contrato millonario del Banco Nación. La firma fue pre adjudicada para hacerse cargo de la seguridad en la Casa Central y otras dependencias estratégicas del organismo, por un monto cercano a $ 4.000 millones y con posibilidad de renovación.

8-El peor golpe: Diego Spagnuolo y los discapacitados La Casa Rosada quedó en el ojo de la tormenta en una causa donde se investiga una presunta red de corrupción mediante pedidos de coimas con laboratorios y otros sectores de la salud, hecho que se dio a conocer por los audios del ex titular de la Agencia de Discapacidad. El 62,5% de los argentinos cree que fue un caso grave de corrupción mientras que un 32,8 % asegura que fue una operación política. El 4,7% contestó no sabe.