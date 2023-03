Ejercito es TT, tal como en 1974: Aníbal y Alberto

Alberto Fernández pateando la puerta de los cuarteles, luego de ver las encuestas que consideran que eso 'garparía' (tendría un beneficio) en año electoral. Entonces, el Frente de Todos, que tanto cuestionó que el macrismo quisiera militarizar la seguridad interior, envía al Ejército pero... a cumplir tareas sociales, en el marco de una operación de seguridad en Rosario (provincia de Santa Fe). O sea que se trata de utilizar la marca Ejército, y es un engaño porque no es lo que supone la clase media (los 'verdes' patrullando). Si bien el Ejército tuvo un brilla fugaz con sus hospitales de campaña en el inicio de la pandemia, nunca había sido Trend Topic en la Argentina. Parece 1974, cuando pedían que arremetiera contra el terrorismo (Triple A + CNU vs. Montoneros + ERP). Fernández intenta un guiño: Sí pero No (¿?). Al final de cuentas, es Alberto... lo hace con culpa y por necesidad de protagonismo, nunca por convicción. Y eso se nota.