José Montesano, de TyC Sports, reveló nuevo hijo de 31 años

image.png José Montesano junto con su hijo Emiliano.

Además, relató cómo se sintió en ese momento. "Pensaba que no iba a poder volver a la cordura, no entendía nada, pero el paso del tiempo creo que ayudó a fortalecer la relación”.

Al periodista, muy querido en el ámbito del básquet y del voley, donde tiene un trato muy cercano con los jugadores, le tocó atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida cuando le diagnosticaron cáncer. "Esta enfermedad a mí me cambió en el vínculo con mis hijas y con mi hijo, soy más solidario, aprendí a acompañar a la gente que está mal, igual no cambié en todo ¿eh? sigo enojándome, enroscándome demasiado, me cuesta mucho disfrutar, aunque he dado pasos importantes”, confesó.

Y brindó un mensaje interesante para reflexionar sobre dicha enfermedad: "Nadie sabe cuándo ni de qué manera surge un cáncer pero sí creo que hay varias cosas que te llevan a que te pase. Parte de mi enfermedad tenía que ver con eso, con mi modo de vida ”.

