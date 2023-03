Máximo Kirchner desespera por las cajas pero no es CFK

Recordemos que ayer (13/03) Bianco respondió desde la AM530:

Somos todos militantes, recorremos todos los días la provincia y eso lo estamos cumpliendo. De hecho me animo a decir que este debe ser el gabinete más militante de la historia en la Provincia Somos todos militantes, recorremos todos los días la provincia y eso lo estamos cumpliendo. De hecho me animo a decir que este debe ser el gabinete más militante de la historia en la Provincia

Sylvestre filtró: "Pero otros sectores con los que uno habla y que organizaron el acto también criticaron porque dicen: 'organizamos un acto para pedir por la proscripción de Cristina y Máximo Kirchner termina pegándole al presidente de la Nación y le damos títulos a Clarín y La Nación para que sigan con la interna, cuando el motivo era la proscripción de Cristina'".

Ernesto Tenembaum mandó a Máximo Kirchner al psicólogo

Otro comunicador cercano a Fernández, Ernesto Tenembaum, también cargó las tintas contra el líder de La Cámpora:

La Cámpora sacó un comunicado durísimo contra el Fondo Monetario y del acuerdo qu firmó el gobierno. No menciona a Sergio Massa, a quien elogian pese a que hace todo lo que ellos no quieren que haga. Realmente, es para el psicólogo La Cámpora sacó un comunicado durísimo contra el Fondo Monetario y del acuerdo qu firmó el gobierno. No menciona a Sergio Massa, a quien elogian pese a que hace todo lo que ellos no quieren que haga. Realmente, es para el psicólogo

El periodista se despachó con todo contra el hijo de los Kirchner y lo desafió a competir en una interna a gobernador o presidente: "La Cámpora no es La Cámpora, porque tiene militantes que no participan de esto y te diría que ni Larroque sabía que iba a salir ese comunicado ni Wado de Pedro, que estuvo de acuerdo con el acuerdo con el Fondo porque para él cualquier opción era peor. Esto es Máximo, que quizá le consulta a Cristina o vaya uno a saber. Está todo bien, es un punto de vista pero tenés que irte del gobierno", disparó.

En este sentido, siguió en radio Con vos:

Después, hay una cosa que a mi me parece importante: la legitimidad de una persona surge de elecciones. Entonces, sería espectacula que en lugar de apoyar a Massa o Wado, Máximo sea el candidato. Tal vez le va bien o le va mal y luego le va bien en la próxima, pero que en algún momento se mida con el voto popular, no como candidato a diputado nacional en una lista que encabeza otro sino como candidato a gobernador o a presidente. Ya que tiene convicciones tan firmes, es hora de hacer lo que hizo su papá y su mamá: someterse al voto popular Después, hay una cosa que a mi me parece importante: la legitimidad de una persona surge de elecciones. Entonces, sería espectacula que en lugar de apoyar a Massa o Wado, Máximo sea el candidato. Tal vez le va bien o le va mal y luego le va bien en la próxima, pero que en algún momento se mida con el voto popular, no como candidato a diputado nacional en una lista que encabeza otro sino como candidato a gobernador o a presidente. Ya que tiene convicciones tan firmes, es hora de hacer lo que hizo su papá y su mamá: someterse al voto popular

