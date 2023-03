“Los resultados de la asociación entre YPF y Equinor, que buscan revelar la riqueza energética que subyace en el fondo del mar, serán claves para determinar la magnitud de los recursos energéticos disponibles”, destacó el análisis de comex, y los comparó con los trabajos de YPF y Chevron en Neuquén. “Hace una década abrieron el camino en Vaca Muerta, donde se alcanzó la explotación de recursos no convencionales del shale y tight, que ya representan el 30% de los barriles de petróleo y 40% del gas de toda la Argentina”, remarcaron.

En la apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense, el gobernador hizo una férrea defensa de la exploración petrolera y graficó que "lograr el autoabastecimiento energético será reforzar la soberanía nacional". "Esto impulsará el desarrollo de Argentina y particularmente de Mar del Plata", agregó.

Kicillof contrastó que "se dijeron muchas mentiras sobre este asunto" y agregó que "cuando se miente tanto es porque no hay argumentos y también porque algunas veces detrás de las mentiras hay alguna mano defendiendo algún negocio".

"Obviamente hay muchos que defendieron las playas de una supuesta amenaza por estas perforaciones y a ellos les quiero decir que la defensa de las playas está asegurada por nuestro Ministerio (del Medio Ambiente) y nuestro Gobierno", exclamó el economista.

En el discurso, enumeró que se perforaron 137 pozos offshores de los cuales 36 están productivos.

"Lamentablemente la exploración fue suspendida por una medida cautelar pese a que se demostró que hay nulo riesgo ambiental. Trabajamos y vamos a seguir trabajando para revertirlo y poder confirmar las perspectivas que nos ayudarían a lograr el autoabastecimiento energético, junto con la producción de Vaca Muerta", concluyó.

image.png ¿Es, Fernanda Raverta, la mejor candidata para conseguir que Mar del Plata sea del Frente de Todos? En 2019, el electorado dijo que no.

YPF y Equinor en Houston

Sin embargo, la periodista de La Nación, Sofía Diamante, graficó el pasado martes 7 de marzo: Al mismo tiempo que se llevaba a cabo la reunión (entre el presidente de YPF, Pablo González, y Anders Opedal, el CEO de Equinor) en el cuarto piso del hotel (Hilton Americas, de Houston), se desarrolló una sesión titulada Latin American Upstream: Competitiveness in global markets (Upstream Latinoamericano: competitividad en los mercados globales).

Allí, ejecutivos de ExxonMobil, Equinor, Petrobras y Ecopetrol debatieron sobre el potencial de la región y destacaron las reservas en Brasil, Colombia, Venezuela, México y Guyana. La Argentina no fue parte de la discusión

El país ni siquiera fue mencionado cuando se le preguntó a Verónica Coelho, Senior Vice President & Country Manager Brazil para Equinor, sobre las exploraciones offshore en el Mar Argentino. “Estamos recién empezando a explorar ahí, pero en Brasil vemos muchísimo potencial, donde ya estamos operando”, respondió.

Alistair Routledge, country manager de ExxonMobil en Guyana, en tanto, envió un mensaje para todos los gobiernos latinoamericanos. “En Venezuela se producían tres millones de barriles por día. Luego cambiaron los términos de las inversiones y ahora miren a Venezuela, produce menos de 600.000 barriles diarios y tiene muchos desafíos económicos, políticos y sociales”, indicó.

“Para los países que son muy dependientes de las commodites, los gobiernos deben entender de la importancia de la estabilidad y de que las reglas sean claras. Debe haber regulaciones que apoyen las inversiones, porque tienen un horizonte de 30 años. No es que no queremos operar bien, pero queremos vivir en armonía, como lo demostramos en Guyana. Era el segundo país más pobre del hemisferio occidental, antes de que se descubra petróleo y gas. Abrimos un centro de desarrollo, para que la población local se comprometiera y conociera el proyecto. La población se benefició del descubrimiento, no solo cuando sale la producción, sino en el desarrollo de los proyectos. Nos comprometimos desde el primer día con ellos”, agregó.

Finalmente, destacó que “América Latina tiene reservas de energía competitivas y ofrece diversidad, pero los gobiernos necesitan reconocer que se necesita estabilidad para desarrollar las inversiones”.

Las encuestas de Axel Kicillof

Con la promesa de mayor financiamiento para obra pública e insumos a partir de estas inversiones, desde el entorno de Kicillof intentan ahora convencer a los intendentes con encuestas.

Mientras algunos coquetean con un sector de Juntos por el Cambio y otros con Javier Milei -algunos con todos los que aseguren un lugar en las listas para su gente-, se difunden encuestas clave.

La última fue de Proyección Consultores en el territorio bonaerense durante los primeros días de marzo. Allí, quedó primero el Frente de Todos con un 38,8% y segundo a Juntos por el Cambio con 26%, pero el dato que intentan instalar es el porcentaje para los principales referentes de esos espacios a gobernador.

Kicillof alcanzaría los 31,1 puntos mientas que Santilli apenas sumaría 14,5 en un derrumbe de votos constante desde noviembre, su mejor mes en el que rozó el 19% pero desde el que fue perdiendo electores en cada uno de los relevamientos.

A su vez, advierte que sin Kicillof, Juntos por el Cambio se acercaría mucho y podrían perder no solo la Gobernación sino también la intendencia.

¿Lograrán, Kicillof y CFK, despejar dudas internas con esto?

