Emergencia eléctrica: Fuerte pelea 'Neuquén vs. Nación' por el agua

Según las autoridades neuquinas, se configuró un cóctel peligroso porque en este marzo se registran en forma simultánea olas de calor en todo el país, actividades productivas a pleno luego del receso de verano y la sequía que vive la región de más de diez años.

clima calor.jpg Ante la ola de calor, Cammesa y la Secretaría de Energía aumentaron el ritmo de generación en la represa hidroeléctrica El Chocón, y Neuquén puso el grito en el cielo porque la decisión "compromete el abastecimiento de agua en la región del Comahue".

Los ríos Limay, Neuquén y Collón Cura hoy en día tienen los niveles de caudal más bajos de los últimos 120 años. Si bien desde la AIC se reconoce que hay buenas reservas en los embalses, Sapag aseguró que esto se debe a que se cuida el recurso mediante la declaración de Emergencia Hídrica vigente que pone cotas a las erogaciones de agua.

"Venimos de 15 años de sequía y no sabemos cómo va a seguir el clima, por eso no queremos acceder a cada demanda de Nación", dijo Sapag.

"Desde la Secretaría de Energía no tienen planificación para la demanda de energía. Estamos pidiendo sentarnos a una mesa para charlar los problemas que tenemos. No podemos dejar sin agua nuestros ríos. Cammesa sabe que hay una emergencia hídrica, es un problema de Nación, cuando nosotros tenemos problemas, ellos no nos atienden", concluyó.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Río Negro es un organismo que tiene por objeto todo lo relativo a la administración, control, uso y preservación de las cuencas de los ríos mencionados. La integran representantes de las Provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, y del Estado Nacional

El responsable de Fiscalización de las Concesiones de la AIC dijo que "se ve claramente que la falta de generación de energía se debe a la falta de agua. Aún con todos los factores que intervienen en el mercado eléctrico, lo que el sistema haría es generar con el combustible más económico, que es el agua, que no se le paga a nadie".

Y aseguró que los embalses del Limay en su conjunto tienen aproximadamente el 67% del agua útil que podrían almacenar en esta época. Los del río Neuquén, el 78%.

"Esas buenas reservas gracias a la operación que se realizó en virtud de la declaración de Emergencia Hídrica, cuyo efecto más concreto fue limitar el uso de agua para generación", dijo.

El año hidrológico termina a fin de marzo, aunque fuera un marzo muy húmedo, en relación ya se sabe que es un mes muy seco que no alcanza a cambiar la tendencia.

Y advirtió:

Lo que suceda a partir de abril, en un nuevo año hidrológico es sumamente incierto, ya que todos los pronósticos de mediano plazo son netamente cualitativos y tienen mucha dispersión. El único pronóstico que mira el semestre anticipa sequía. Aunque hay otros que anticipan el fenómeno Enzo, es decir un cambio del fenómeno niña a niño. Tampoco es definitivo en cuanto a que eso se refleje en precipitaciones y caudales altos en nuestra región. El panorama es incierto y sería prudente, desde el punto de vista de la disponibilidad de agua, manejarse con precaución y almacenar todo lo posible en los embalses

Por último, cabe mencionar que por poseer el 30% de la propiedad de las acciones de Hidroeléctrica El Chocón, Neuquén recauda más que por regalías hidroeléctricas que en los seis complejos generadores de hidroelectricidad, según datos de un informe publicado por el diario 'Río Negro' en 2021.

El dato también es significativo por el debate en torno a si las provincias deben tener participación una vez que se venzan las concesiones en la administración de los complejos que producen energía.

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 les da la propiedad del recurso agua. Esto implica que podrán tener facultades para indicar cuánto o cuándo se puede turbinar agua para producir energía.

En el caso de las represas sobre el Limay, al ser un río limítrofes entre provincias, o que atraviesen a más de una de ellas, el porcentaje del doce por ciento (12%) se distribuye equitativa y racionalmente entre ellas.

