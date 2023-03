Arderá CABA: Piqueteros prometen caos y acampe por 3 días

Las organizaciones encabezadas por El Polo Obrero, Barrios de Pie-Libres del Sur y el MST Teresa Vive, otra vez exigieron ser recibidos por Tolosa Paz: "No nos vamos hasta que nos reciba", advirtieron en un comunicado.

“Planteamos que mientras los gobiernos no resuelvan el problema de la desocupación corresponde un seguro al desocupado para todas las familias que lo necesiten, ya que la falta de trabajo no es responsabilidad de los trabajadores sino del régimen social que controla los medios de producción es decir la clase capitalista”, expresó Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero, a Infobae.

El mismo diario pudo saber lo que supuestamente argumentaron los asambleístas: “Declaramos que mientras no exista un seguro a los desocupados y en función de la asistencia a la familia sin trabajo se universalice los programas sociales, se asistan los comedores populares integralmente, se entreguen las herramientas comprometidas para desarrollar los trabajos comunitarios que se realizan en los barrios y que se aumente el monto del programa”.

Como siempre, piden, además de los planes, alimentos faltantes en las entregas y herramienta en los lugares de trabajo para los emprendimientos productivos parados.

Tensión gobierno vs. piqueteros

Las cifras oficiales indican que desde que asumió la administración de Alberto Fernández llevó de 597.846 destinatarios del Potenciar Trabajo a 1.350.000. Pero los piqueteros continúan protestando a pesar de que el plan encima tendrá un 4,9% de aumento, con $584.938 millones previstos durante este año.

Asimismo, el Gobierno nacional, a fin del año pasado, cerró el pago de un nuevo bono de $ 17.375 para marzo 2023 a cobrar en un solo tramo a los beneficiarios y beneficiarias del programa Potenciar Trabajo con la única condición de que hayan revalidado su identidad antes del 6 de enero.

image.png Tensión entre piqueteros y la ministra Victoria Tolosa Paz.

La relación inamistosa entre Victoria Tolosa Paz y los piqueteros opositores (varios oficialistas integran su cartera) recrudeció desde que pisó el ex despacho de Juan Zabaleta. En una ocasión , en sintonía con el discurso de JxC, criticó a los dirigentes de la Unidad Piquetera (UP) al considerar que "hacen política" con la pobreza y remarcó que "el piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo". Desde ahí que una futura reunión entre las partes por estas horas es inconcebible y por extensión, los reclamos incumplibles.

