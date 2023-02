tolosa-paz.jpg Victoria Tolosa Paz habló de "extorsión" por parte de los piqueteros y complicó la relación con las organizaciones de la Unidad Piquetera. Foto: captura de video.

"El piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo. Llevar a pibes y pibas, nenes de cuatro años y bebés con su mamá al acampe en la 9 de Julio tampoco lo es. Me da mucha tristeza ver esta Argentina donde un sector de UP, para hacer política y posicionarse en año electoral, utiliza a la gente más pobre", fue la declaración de Tolosa Paz que cayó muy mal en la UP.

Nuevas protestas

Belliboni aseguró a la agencia Télam que si bien levantan el acampe, "retomarán las asambleas" para decidir cómo continuar.

Esas asambleas se realizarían este viernes, con miras a concretar protestas la semana que viene.

Luego, el 3 de marzo habrá un plenario “para elaborar un plan de lucha para los próximos meses que no acepta el ajuste que se da sobre los trabajadores", indicó el dirigente del Polo Obrero (PO).

“Se reúne la Unidad Piquetera y ahí resolvemos”, confirmó Belliboni en declaraciones al canal de noticias TN sobre el encuentro previsto para las 17:00 de este viernes en la sede del PO, en el barrio porteño de Congreso.

Por su parte, Silvia Saravia, referente de Libres del Sur, anticipó que en la reunión, las organizaciones van a “definir la continuidad del plan de lucha” y que se van a evaluar diferentes propuestas, entre las que no se descartan cortes de rutas la semana que viene cuando miles de personas regresen desde los distintos destinos turísticos por el fin de semana largo de carnaval.

“No nos llamó ningún funcionario, lo único que tuvimos fueron las duras declaraciones de la ministra a través de los medios de comunicación”, se quejó Saravia tras el levantamiento del acampe.

Otras lecturas de Urgente24:

Alberto Fernández terminado y bomba de humo misteriosa

El FDT a las PASO: Sergio Massa siempre último y Daniel Scioli el gran ausente

Magistratura: La Corte rechazó que jure el senador que quiere CFK

Logro del FdT: Diputados tratará moratoria previsional