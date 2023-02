Alberto Fernández terminado y bomba de humo misteriosa

En este marco, el Frente de Todos es un misterio: se cree por estas horas que CFK 2023 será una bomba de humo y que el candidato real es un tapado, tal como ocurrió en 2019 con Alberto Fernández.

De todas maneras, aunque con una frágil unidad, el oficialismo logró descartar la posibilidad de que el kirchnerismo juegue por fuera del espacio, tal como hace días atrás se había deslizado desde el Instituto Patria.

En los hechos, resumen: “Alberto Fernández está terminado; la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía terminó con su gestión; se viene un co-gobierno para lo que queda de su mandato y las estrategias serán consensuadas”.

Importante: Tal vez los encuestadores no estén midiendo al o los personajes que realmente serán candidatos. O sí. El juego está abierto.

Palabras más, palabras menos, Fernández cerró su discurso en Matheu 130, con cierto tono de resignación: "Como presidente del Partido Justicialista Nacional, yo quiero ganar, pero no que gane Alberto Fernández sino que gane el Frente de Todos. Si soy o no candidato, ya no es un debate. Si soy, eso no quiere decir que otros no se sumen como candidatos para ir a una PASO. En caso de no serlo, mi misión será trabajar en la unidad hasta el último día y que este frente continúe más allá del 2023".

Comunicado del Frente de Todos tras la cumbre en la sede del PJ Nacional

