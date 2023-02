Caso Silvina Luna: "Lotocki colocó Subiton, no metacrilato"

Embed

“El NO nos colocó metacrilato, sino otra cosa. Y eso que nos colocó solo está permitido para ciertos lugares que son surcos o superficiales, y en pocas cantidades. Pero nos los colocó a nosotras en grandes cantidades y muy adentro. Por eso tenemos las pelotas que tenemos en las piernas. Aparte de los granulomas que tengo por todos lados, tengo dos pelotas de tenis en la pantorrilla, que los médicos me dijeron que para sacarlo ‘me tiene que cortar las piernas’”, profundizó Gabriela Trenchi.

En concordancia con Trenchi, un médico, panelista invitado en EPA!, aseveró que la sustancia que Lotocki les habría inyectado a la particulares damnificadas era Subiton y no metacrilato, siendo un tipo de cemento acrílico para fijaciones óseas usado por dentistas y traumatólogos.

El granuloma son reacciones normales a cuerpos extraños, pero está dentro de la ley si el cuerpo extraño estaría permitido. Sin dudas lo que le colocaron a las chicas no es metacrilato. Él -Lotocki- en una nota en América hace muchos años, reconoció en cámara que era Subiton El granuloma son reacciones normales a cuerpos extraños, pero está dentro de la ley si el cuerpo extraño estaría permitido. Sin dudas lo que le colocaron a las chicas no es metacrilato. Él -Lotocki- en una nota en América hace muchos años, reconoció en cámara que era Subiton

image.png

El profesional de la salud, consultado en vivo por Magaldi, prosiguió a ilustrar a Lotocki como un chanta: “Tengo un montón de pacientes actuales que eran de él. Me han dicho que él mezclaba un poco de grasa, con líquido, con un polvo en una minipimer; preparaba eso y se los metía en la cola. Es más, gente que trabajaba con él también me lo han ratificado. Muchas van a terminar con insuficiencia renal, y no se puede sacar eso porque está infiltrado en los tejidos”.

