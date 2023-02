Roberto Navarro denunció aprietes del FdT: "No se nos toca"

En este contexto, Navarro se refirió a las dichos de Tolosa Paz, quien acusó a las organizaciones sociales de ser "extorsionadores". El conductor se mostró indignado por tal etiqueta y aseguró que tales movimientos "se encargaron de organizar el caos, de dar paz social y que están en el territorio a donde no llega el Estado".

Sin embargo, Navarro tenía aún más para decir sobre la Ministra de Desarrollo Social, quien es una de las poquísimas aliadas que Fernández mantiene en el Gobierno.

"Después está Tolosa Paz con sus modos, que hablando de los modos, hizo algo, a mi juicio, aberrante. Un político puede discutir con un periodista, cómo no, y creo que sí puede. Si un político manda, como hizo ayer la gente de Tolosa Paz, un videito de Matías Colombatti, un excelente periodista", arrancó denunciando el periodista militante.

En vez de discutirlo con él nos lo mandan a nosotros. No a mí, a mí no. Pero nos lo mandan a nosotros, a uno de los accionistas, ¿para qué? ¿Para que nosotros nos las agarremos con el periodista, piensan que nosotros, El Destape, haría eso? El Destape sabe a quién representa, no lo pierde de vista nunca. Nosotros representamos a los trabajadores

Y agregó: "Un video de Colombatti que dice 'Ustedes nos tratan peor que La Nación y Clarín'. No, La Nación y Clarín los felicitaron por lo que hicieron, nosotros no. Nosotros sabemos bien a quién representamos".

image.png Matías Colombatti conduce el ciclo Maldita suerte en El Destape.

"¿Puede esa gente de prensa de Tolosa Paz haberse cortado sola, puede haber alguien tan imbécil como para agredir de esa manera a este proyecto? Y creo que no, yo creo que alguien lo mandó. Entonces, ¿también quieren apretarnos a nosotros? A nosotros nos apretó Macri, muchachos", prosiguió el conductor.

Nos puso una amenaza de bomba, nos llamaba por teléfono para decirnos que nos iban a matar, entraron a mi casa, a la de mi hijo, ¿y ustedes nos mandan un videito? No pierdan el rumbo de esa manera

"No nos falten el respeto a nosotros. No quiero ver otro videito de otro periodista de El Destape. A los periodistas de El Destape no se los toca. A mí no me vengan a denunciar a un periodista de El Destape", cerró Navarro con una advertencia.

Teniendo todo esto en cuenta, es muy probable que en el Frente de Todos se haya abierto una nueva interna, esta vez relacionada con el mantenimiento o no de los planes sociales en un contexto económico sumamente frágil en el que el ajuste del las cuentas no es un capricho sino una necesidad.

