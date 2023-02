Es decir, un nivel que el plazo fijo tradicional superaría, al menos, hasta fines del mes que viene. Pero las dudas se posan en la inercia inflacionaria al alza, donde pesarán los ajustes en las tarifas de los servicios públicos y de otros gastos mensuales para las familias. Sucesos que generan cierta fragilidad en la "tasa positiva" que hasta ahora brinda una colocación bancaria.

De hecho, el mismo REM de este mes confeccionado por el BCRA había proyectado una inflación de 5,6% para enero, pero la medición del Indec que se conoció este martes reveló que fue mayor a lo esperado (6%). Dato concreto que suma dudas para lo que viene.

Plazo fijo: ¿Es o no negocio? La opinión de los economistas

Ahora bien, distintos economistas opinan qué puede suceder con los plazos fijos tradicionales luego de la difusión de la nueva cifra de inflación oficial, correspondiente al primer mes del año.

"Por ahora los números cierran, el tema es que el riesgo es cada vez es más elevado y las chances de perder contra la inflación son más probables. Pero, por ahora, sigue siendo negocio con las tasas actuales", afirma a este medio Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de la consultora Eco Go.

A ello, Javier Dicristo, gerente de Inversiones de Banco Meridian, comenta a iProfesional que con el 6% mensual del índice de precios, "el ahorrista estaría solamente cubierto por inflación. Por eso, mientras que el Banco Central mantenga el ritmo de devaluación actual, por debajo del 6%, todo va a estar calmo. Pero en cuanto algunos de los dos índices se aceleren, dejará automáticamente de ser 'negocio'".

También Fernando Baer, economista de Quantum Consultores, firma de Daniel Marx, considera que con tasas del 6% de inflación siguen siendo ventajosos los plazos fijos. "Pero, seguramente, el BCRA va a subir algo de tasa próximamente para que siga siendo atractiva la renta, porque la inflación se está acelerando", acotó al medio.

En tanto, Pablo Repetto, jefe de Research en Aurum, alerta: "La situación se presenta los suficientemente incierta, por lo que los riesgos de que la inflación supere la tasa no son despreciables. Sobre todo, si el pequeño ahorrista tiene una estructura en el que los gastos más grandes de su canasta de consumo están asociados a precios que corren bien por arriba de la inflación".

¿Le "alcanza" el plazo fijo al ahorrista?

En resumidas cuentas, la inflación se acercó "cabeza a cabeza" a la renta mensual del plazo fijo tradicional, por lo que muchos analistas comienzan a preguntarse si con esta tasa de interés el ahorrista seguirá volcándose a las colocaciones a 30 días.

"El tema acá está en lo que necesita el inversor y en lo que espera que pase. Por ejemplo, si busca dolarizarse, hoy la devaluación oficial está en tasas menores al 6%, por lo cual puedo hacer un carry trade con los plazos fijos tradicionales, que pagan más. Pero si no puede acceder al mercado oficial y debe ir al dólar bursátil (MEP) o al blue, ahí es otra historia porque puede salir bien o mal, dependiendo de lo que pase ese mes", comenta Andrés Salinas, economista, docente e Investigador de la Universidad de La Matanza (Buenos Aires).

Por otro lado, completa que estar dentro de un plazo fijo tradicional "significa no poder mover nuestro dinero por 30 días, y en la Argentina es mucho tiempo. Una eventual devaluación nos puede llegar a complicar el panorama. Realmente, no creo que eso pase antes de las elecciones, por lo menos de las Primarias. Por lo cual, hoy el plazo fijo tradicional nos da un retorno por encima de la devaluación oficial, pero no tan así de la inflación".

AFIP: ¿Qué pasa si pongo 1 millón de pesos en plazo fijo?

De esta manera, se considera que, en general, la situación va a seguir en este mismo rumbo debido a que, justamente, "la tasa busca no sólo bajar el consumo sino también atraer pesos que, de otra manera, irían destinados al dólar", detalla Salinas.

Por el momento, el Banco Central mantiene la tasa de interés en estos niveles. Las dudas de los economistas es saber qué puede ocurrir si la inflación continúa subiendo.

Desde una perspectiva más positiva, si el inversor piensa a largo plazo y compara los últimos pronósticos de inflación para todo el 2023, que es de 97,6%, ahí cambia la ecuación.

Es que si se aplica la tasa efectiva anual (TEA), se ganará 107% en 12 meses, al renovar de forma consecutiva el capital inicial más los intereses ganados cada 30 días en un plazo fijo. Cifra que equivale a lograr una renta teórica de 8,92% de forma mensual, que es muy superior a las estimaciones de inflación.

