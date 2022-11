Roberto Navarro asustó al FdT: "Hagan algo o salen terceros"

https://twitter.com/eldestape_radio/status/1590691793917526016 "Hace falta crear esa mesa, sentarse, hacer un plan y jugársela porque un plan de estabilización tiene sus riesgos. Yo preferiría correr riesgos que esta lenta agonía", @robdnavarro en #ElDestapeSinFin



Miralo acá https://t.co/gMAobn1sJw pic.twitter.com/dB3u3cTn8a — El Destape Radio (@eldestape_radio) November 10, 2022

"A mí me parece que falta sentarse, cerrar esa mesa, que aparentemente el Presidente no quiere crear, sentarse, hacer un plan y jugársela. Porque un plan de estabilización tiene sus riesgos, es cierto", afirmó Navarro. Y lanzó su sombría proyección:

Yo preferiría correr riesgos que esta lenta agonía hacia un lugar que ya no quiero ni imaginar, porque si no se hace nada, el FdT va a salir tercero, no segundo. Va a salir tercero. Vamos a tener un Congreso de derecha, vamos a tener esta Corte. Entonces mucha gente me dice 'Roberto, igual estamos mal'. Ya vas a ver lo que está mal si vienen estos desaforados Yo preferiría correr riesgos que esta lenta agonía hacia un lugar que ya no quiero ni imaginar, porque si no se hace nada, el FdT va a salir tercero, no segundo. Va a salir tercero. Vamos a tener un Congreso de derecha, vamos a tener esta Corte. Entonces mucha gente me dice 'Roberto, igual estamos mal'. Ya vas a ver lo que está mal si vienen estos desaforados

En este punto, el periodista indicó que el Gobierno podría hacer un plan de estabilización mucho más potente y, logrando un acuerdo entre todas las áreas de la coalición más gobernadores e intendentes, ejecutar un congelamiento de precios. "No le tengan vergüenza a la palabra. La derecha hizo que todo el mundo tenga vergüenza de decir determinadas cosas. 'Esos comunistas', llamame como quieras, yo te bajo los precios", afirmó.

"Plan de estabilización y congelamiento. Las dos cosas que sí había que hacer y no se hacen. Y se hace esto que es… estoy tratando de tratarlo con respeto. Pero es muy pobre", concluyó Navarro.

-----------

Más contenido en Urgente24:

Noche de las Heladerías: Habrá 2x1 en más de 300 locales

Los Sauces-Hotesur: El fiscal de Casación pidió que CFK vaya al banquillo

Subasta: El valor millonario de los objetos más famosos

Capturan una supernova tan solo 6 horas después de la explosión

Polémica por Alberto en París y Bali: Va a gastar casi US$1 millón