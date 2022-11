ECO_6032.JPG Alberto Fernández, en París y luego rumbo a Bali. Otra vez, polémica por sus gastos exorbitantes para cumbres de muy pocos días.

El pasado 25 de septiembre, el canal de noticias TN reveló que "en 18 días de giras por el exterior, el Gobierno gastó más de $11 millones en hoteles y miles de dólares".

En el marco del viaje que estaba haciendo Fernández a la Asamblea de la ONU, en New York, el periodista Bruno Yacono amplió la información diciendo que para la gira anterior -por Rusia, China y Barbados que se desarrolló entre el 1 y el 9 de febrero de 2022- "se llevó consigo una comitiva compuesta por 14 personas, entre los que se encontraban el gobernador Axel Kicillof, el senador Adolfo Rodríguez Saá, el diputado Eduardo Valdés y el intendente de José C. Paz Mario Ishii, entre otros. A estos se le sumó personal de la Casa Militar, la Policía Federal, ceremonial, protocolo, etc.

Para hospedar a toda la comitiva, el Gobierno gastó $5,1 millones en hoteles, según los documentos oficiales entregados por Manzur la Cámara de Diputados. Además, hubo $477 mil en gastos eventuales. Al cambio de aquel momento se trató de unos U$S50.000 Para hospedar a toda la comitiva, el Gobierno gastó $5,1 millones en hoteles, según los documentos oficiales entregados por Manzur la Cámara de Diputados. Además, hubo $477 mil en gastos eventuales. Al cambio de aquel momento se trató de unos U$S50.000

En el caso del viaje de mayo que hizo a España, Alemania y Francia, "por los hoteles se pagaron $543 mil y en gastos eventuales, $144 mil. Unos 5600 dólares al cambio de aquel momento".

También detalló que "la comitiva que acompañó al Presidente en su gira por Los Ángeles, en los Estados Unidos, entre el 7 y el 11 de junio de 2022, estaba compuesta por 11 personas más todo el personal que suele viajar junto con el jefe de Estado. El alojamiento de todos costó unos $4.300.000 y además hubo $361 mil en gastos eventuales, que al cambio de esa fecha significaban unos US$37.000".

En dos días que estuvo por Alemania para el G7 -26 al 28 de junio de 2022-, "la Secretaría General de la Nación pagó por el hospedaje de toda la comitiva unos $1.600.000 y $98 mil en gastos eventuales. En dólares ese valor equivale a U$S13.000, siempre al tipo de cambio de esa fecha".

