El mega operativo incluyó personal de diversas comisarías, conjuntamente con el apoyo de móviles y de hasta un helicóptero como apoyo aéreo.

Fundamentalmente, las acciones se centraron en el barrio Los Pájaros y en inmediaciones del Cañaveral de Rívoli, publicó Diario Río Uruguay.

En lo allanamientos encontraron celulares, dinero en efectivo, cinco motovehículos, estupefacientes, tarjetas de débito con su pin de acceso y computadoras, según Diario Victoria.

Escándalo también en Neuquén por planes sociales

La Justicia de Neuquén informó a comienzos de noviembre la existencia de una asociación ilícita sin jefe conocido por ahora, integrada por funcionarios de mediana jerarquía del gobierno de Neuquén que ya presentaron su renuncia, y afiliados al MPN, que cometieron una estafa con planes sociales por 63,4 millones de pesos.

El diario Río Negro graficó:

La investigación por la estafa con tarjetas de débito de beneficiarios de planes sociales se desinfla a medida que avanza. El fiscal jefe Pablo Vignaroli dio una conferencia en la cual confirmó que pidió fecha a la Oficina Judicial para formular cargos contra 13 imputados; que una de las acusaciones será por asociación ilícita, y que no habrá detenciones. La audiencia será el 29 de noviembre a las 8:30.

Sin embargo, la fiscalía todavía está muy lejos de poder explicar cómo funcionó esta estructura con los mismos personajes, en general con los mismos roles, durante un período prolongado en el tiempo, sin jefe y sin que ningún control interno los haya detectado.

Tampoco se sabe todavía adónde fue a parar el dinero que les correspondía percibir a los beneficiarios de planes sociales y terminaron en otras manos. Vignaroli dijo que habían detectado movimientos en la cuenta bancaria de un ex funcionario que no se correspondían con sus ingresos Tampoco se sabe todavía adónde fue a parar el dinero que les correspondía percibir a los beneficiarios de planes sociales y terminaron en otras manos. Vignaroli dijo que habían detectado movimientos en la cuenta bancaria de un ex funcionario que no se correspondían con sus ingresos

image.png

Cubierto por un manto de silencio provincial, renunció el titular del ministerio, Abel Di Luca, y lo reemplazó Germán Arnaldo Chapino: “Me dolía porque soy de planta de Desarrollo Social y la verdad que por 5, 8 10 o 15 inadaptados que ensucian a Desarrollo Social es feo”, dijo al asumir.

Vignaroli, en su encuentro con la prensa en la sede del Ministerio Público Fiscal, habló de "una organización" integrada por personas que cumplían "distintos roles", que "permanecían en el tiempo", y que a veces "coincidían en sus roles".

Cuando Río Negro le preguntó si estaba hablando de una estructura que funcionaba dentro del Ministerio de Desarrollo Social, aclaró: "había gente que trabajaba en el Ministerio y gente que no". Más adelante dijo que todos eran afiliados al Movimiento Popular Neuquino, y que nadie será imputado de jefe de la asociación ilícita.

Cómo operaba la banda de planes sociales

Río Negro continuó relatando que un grupo de "reclutadores" se encargaba de buscar personas en condiciones de recibir un subsidio por su situación de desempleo o vulnerabilidad.

Le pedía una fotocopia del DNI y con sólo ese documento se le aprobaba el beneficio. El encargado de la autorización era, hasta donde se sabe, el exdirector de Planes Sociales Ricardo Soiza, quien renunció al cargo "por razones de salud". Aunque una investigación de Río Negro reveló en base a decretos oficiales que Abel Di Luca tenía acceso a esas listas, tanto en el rol de subsecretario de Desarrollo Social, cargo que ocupó hasta diciembre 2021, como en su papel de Ministro, en el que se desempeñó desde esa fecha hasta su renuncia el 27 de octubre pasado. Por ahora, no está imputado.

Volviendo a la maniobra, el beneficiario concurría al Banco Provincia de Neuquén, firmaba su conformidad para la apertura de una caja de ahorros, y le entregaban una tarjeta de débito con su correspondiente PIN.

Esa tarjeta con la contraseña se la pasaba al reclutador, quien a su vez se la daba a otra persona o se encargaba por sí misma de hacer las extracciones por cajero automático. Les entregaban al beneficiario original una parte del dinero y se quedaban con el resto.

"Cada extracción es un hecho (delito). Hay muchísimos. El monto estimado, de enero a julio, son 63,4 millones de pesos", señaló. Al comienzo de la investigación se habló de 123 millones.

Hartazgo en Chaco: Piden quitar planes sociales a piqueteros

Chaco día por día informó que El diputado provincial por el Frente Integrador, Darío Bacileff Ivanoff, presentó un proyecto de ley por medio del cual impone una serie de requisitos y conductas para aquellas personas que sean beneficiarias de planes social. Entre ellas, propone quitar la asistencia en caso de que realicen cortes de calle.

La propuesta legislativa fue ingresada el lunes 7 de noviembre a la Cámara de Diputados provincial y establece que todo ciudadano chaqueño que perciba de manera regular planes sociales provenientes del gobierno nacional, provincial o municipal la ayuda en cuestión tendrá una vigencia de sólo cuatro años.

Además, enumera una serie de requisitos que deberán cumplir los beneficiarios para no poder la asistencia estatal. En primer lugar, no deberán cometer delitos en grado de participación. La normativa, vale aclarar, no detalla si la ayuda social se le quitará desde el momento de la imputación o recién cuando haya sentencia firme.

image.png

Por otra parte, obliga a los beneficiarios a capacitarse, ya sea en algún oficio o en alguna carrera universitaria o terciaria. Para certificar su real asistencia a las clases, deberá presentar cuatrimestralmente una constancia de alumno regular.

Asimismo, en caso de tener hijos, se le solicitará la presentación cada 90 días del certificado de alumno regular y la constancia completa de vacunación de los menores a su cargo.

Se remarca además que, sin perjuicio de lo anterior, se excluirá del beneficio social, beca y/o ayuda económica el interrumpir por cualquier medio la libre circulación del tránsito en calles, rutas y/o caminos vecinales.

