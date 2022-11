"¿Hasta donde le podés seguir llamando democracia a la situación actual? ¿Es democracia que luego de cerrado un caso como el dólar futuro, cosa juzgada, se lo vuelvan a abrir para perseguir a Cristina? ¿Es democracia que ahora tengamos todas las pruebas de que esos cuadernos con lo que se encarceló a dirigentes políticos y empresarios fueron truchados y al otro día un juez dice 'manden la causa a juicio oral'? Nos dice en la cara 'a mi me importa un corno la justicia, yo voy a hacer lo que quiero yo'. ¿Es democracia que haya aún presos políticos? Tenemos presos políticos aunque estén presos en la casa. Preguntale a (Julio) De Vido o a Milagro Sala. ¿Es democracia que haya periodistas procesados por lo que dicen? Es democracia que hayan atentado contra la Vicepresidente y a que los pocos días de encacelarlos suelten a los sospechosos del atentado, como declarando zona deliberada, como diciéndole a la vice, 'sabes qué, no te vamos a cuidar'. Como diciéndole a esos agresores o a otros potenciales 'matenlá' que no pasa nada?", dijo Navarro.

"Eso no es democracia", concluyó, pero se negó a llamarlo "dictadura" en honor a la memoria de las víctimas del último gobierno de facto. Aún así, definió que esa situación a la que no pudo ponerle un nombre es de "dominio de una población por otros métodos".

"Esto no es democracia. La democracia tal como la conocimos se murió", afirmó, contundente, Navarro, que luego se preguntó en qué momento se produjo esa "muerte". Nombró varios episodios, entre ellos, el conflicto con el Campo, en 2008; o lo que el kirchnerismo entiende que fue una "persecución judicial y mediática" contra sus dirigente, o cuando Mauricio Macri nombró a jueces de al Corte Suprema por decreto.

Pero para Navarro, la respuesta está en el inicio del gobierno de Alberto Fernández. "Para mi la democracia se murió cuando el peronismo recuperó el poder. Se votó contra todo eso pero no sirvió para nada, porque nada cambió", lamentó.

"La democracia se murió en diciembre de 2019 cuando el voto popular no fue capaz de modificar esa situación. Seguimos teniendo presos políticos, sigue la persecución a Cristina, los aprietes a los periodistas, los jueces manajando la economía con cautelares", describió.

"Si el voto popular no cambia nada, si la soberanía popular se murió, luego lo que se murió es la democracia", afirmó.

Luego Navarro instó a "hacer nacer una nueva democracia haciendo valer el voto popular". Entonces pareció hablarle directamente al Presidente. Le pidió "convicción y coraje para hacer lo que vos prometiste". "Si el 50% te vota para que no haya presos políticos, para recuperar los salarios, para recuperar la posibilidad de escuchar otras voces, tenés que darle eso", agregó.

Navarro pareció reclamar un nuevo cambio de gabinete cuando sostuvo que para cumplir con los objetivos "hay que encontrar los cuadros necesarios para conformar un gobierno que sea capaz de sostener eso".

Navarro afirmó que Lula da Silva le ganó al "lawfare", y en el tramo final sentó una postura extraña habló de "cuando se recupere el poder", como si el peronismo no estuviera en el gobierno, momento en cual habría que, dijo, "tener lo que hay que tener para que nazca una nueva democracia".

