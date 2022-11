A esa economía la logramos y nunca nos deberíamos haber apartado de eso. Entonces, creo que los distintos dirigentes políticos deberían reconocer los errores que nos llevaron a perder las reservas, endeudarnos, a salirnos de eso. Empezamos a tener déficits muy altos. Lógicamente, se justificó con la situación de pandemia pero no era justificable antes o después A esa economía la logramos y nunca nos deberíamos haber apartado de eso. Entonces, creo que los distintos dirigentes políticos deberían reconocer los errores que nos llevaron a perder las reservas, endeudarnos, a salirnos de eso. Empezamos a tener déficits muy altos. Lógicamente, se justificó con la situación de pandemia pero no era justificable antes o después

"Volver a esos supuestos macroeconómicos nos permitiría estar bien y la economía crecía. No era la paz de los cementerios. Tener 5% de inflación no significaba tener una economía parada, no. La economía crecía robustamente, no nos endeudábamos, acumulábamos reservas y yo trabaja en ese momento con el Dr. Lavagna para ver cómo podíamos hacer para tener un fondo anticíclico como hacían Chile o Noruega, porque nos sobraban los dólares. Nos sobraban los dólares", siguió en el tratamiento del Senado en comisión al presupuesto 2023, mientras la cámara de Senado TV "ponchaba" o hacía un plano al rostro del senador Oscar Parrilli, mano derecha, de extrema confianza, de CFK.

https://twitter.com/LucaRomero/status/1588151461141266435 El que sabe meterle pimienta es el director de Senado TV que lo poncha a Parrilli cuando Rubinstein le pasa factura a CFK. pic.twitter.com/irYd0n0HOv — Lucas Romero (@LucaRomero) November 3, 2022

"Es, entonces, en la mira de una macroeconomía ordenada y de país ordenado es donde aparece este presupuesto. Lo vemos como una transición. Es una mejora fiscal, un orden fiscal, que nos debería permitir esa inflación del 60% y muchas otras cosas más hacia una macroeconomía que nos sirva a todos los argentinos para que floresca la inversión, la producción y el trabajo", desafió el funcionario a los burócratas de la Cámara alta, mientras en el Palacio de Hacienda hay preocupación por eventuales modificaciones que amplíen el gasto, tal como ocurrió en un 0,4% del PIB en Diputados para dar media sanción.

Recordemos que esa media sanción fue gracias a 180 votos favorables. Es decir, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio.

Cuándo hablará CFK

Luego de cierta incertidumbre, voceros del Instituto Patria y La Cámpora confirmaron que la dirigente peronista más influyente del oficialismo hablará el próximo viernes 4 de noviembre a las 17 en el Microestado Municipal de Pilar y que estarán presentes Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Wado de Pedro, Pablo Moyano (Frente Sindical), Walter Correa (Corriente Federal), Hugo Yasky (CTA), entre otros, con motivo de un congreso que organizará la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyo secretario general es el kirchnerista Abel Furlán.

Discurso de CFK en Pilar

De acuerdo a lo informado por TN, militantes y funcionarios allegados especulan que el mensaje iría por el lado económico, más considerando que el escenario será gremial. “Lo lógico es que hable sobre los precios, el modelo industrial, la defensa de la industria local, y de control de importaciones, por ejemplo”, agregaban.

Luego de que la Justicia ordenara liberar a los miembros de la agrupación Revolución Federal acusados de amenazarla, el kirchnerismo salió de forma coordinara a acusar a los jueces de intentar proteger a los “autores intelectuales” del atentado. Se prevé que la Vicepresidenta redoble la ofensiva contra el Poder Judicial en su mensaje de este viernes dijo el periodista Sebastián Aulicino.

Más contenidos en Urgente24

Inesperado anuncio de Trenes Argentinos tras denuncia penal

Entre Javier Milei y Marcelo Bonelli, Larreta no la pasó bien en TN

Guillermo Francella prohibido en Página12 y cayó SUTERH al edificio

Escandaloso y fatal reecuentro entre Denzel Washington y Dakota Fanning: 120 gramos de cocaína y un muerto

Alucinante: La mejor ciudad del mundo para viajar