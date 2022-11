La titular del INADI, Victoria Donda, fue la primera que llamó a una de las productoras para pedirle una foto a Francella con la gente del SUTERH; para copar la serie. Quisieron como acercarse o adueñarse un poco de la serie. No sabemos si la foto existió, pero Donda llamó. Parece que tanta importancia no le dieron pero tomaron nota desde la productora La titular del INADI, Victoria Donda, fue la primera que llamó a una de las productoras para pedirle una foto a Francella con la gente del SUTERH; para copar la serie. Quisieron como acercarse o adueñarse un poco de la serie. No sabemos si la foto existió, pero Donda llamó. Parece que tanta importancia no le dieron pero tomaron nota desde la productora

Como si esto fuera poco, el secretario general del SUTERH, Víctor Santa María, a quien se lo vio en Brasil con el expresidente uruguayo José Pepe Mujica el pasado domingo 30 de octubre con motivo de las elecciones que ganó Lula da Silva:

Después sí llamó el SUTERH porque querían una foto de Francella con los delegados gremiales. Pero hay algo más grave. ¿Qué pasó con el SUTERH? Mandaron una inspección del sindicato al edificio real para ver si los trabajadores del SUTERH están en negro o no. No solo a este edificio sino a los de toda la cuadra. Una apretada. Estaba todo en regla

Carta de encargados de Santa María contra Guillermo Francella

Diego Trejo, titular de la agrupación de encargados de edificio, envió una carta a Radio Mitre en contra de Guillermo Francella: "No nos representa en lo más mínimo su violenta corrupción y es por eso que junto a la agrupación que conformamos hemos decidido salir a dar la cara para que la gente no se deje llevar por esta oscura historia que tan mal nos deja parados".

“Ante los hechos de público conocimiento y la enorme repercusión que ha tomado la nueva serie realizada por Guillermo Francella que habla de nuestra profesión queremos expresar nuestro total repudio tanto a él como a la producción de esta ficción producida por la plataforma Star+ que nos ha provocado un enorme malestar.

No nos representa en lo más mínimo su violenta corrupción y es por eso que junto a la agrupación que conformamos hemos decidido salir a dar la cara para que la gente no se deje llevar por esta oscura historia que tan mal nos deja parados

Por estos días y después de haber sufrido distintas cosas en nuestra vida cotidiana por esta serie, queremos decirles a todos que nuestro oficio no tiene absolutamente nada que ver con lo que se cuenta y con las actitudes que interpreta el actor mencionado que hasta acá lo respetábamos como trabajador.

No vamos a permitir bajo ningún punto de vista que los ciudadanos nos empiecen a ningunear y a mirar distinto por un prejuicio falsamente impuesto por este cuento nefasto que solo fue creado para atacarnos brutalmente

Extendemos nuestro abrazo a cada colega y solicitamos las disculpas públicas de esta serie que nunca debió hacerse bajo estas condiciones y por último queremos aclarar que este grupo de personas no pertenece a ningún sindicato ya que actuamos de manera independiente.

Los saluda atte

Agrupación de Encargados”.

La serie que de Gastón Duprat y Mariano Cohn explotó en Latinoamérica, quedando el primer fin de semana en el 1er. puesto en Argentina; 3ª en Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; 5ª en Colombia y 7ª en los países de El Caribe, según el top ten que reporta la plataforma de The Walt Disney Company.

No solo generó repercusión la picardía argenta que manejan Francella y Gabriel El Puma Goity o la complicidad de la viejita piola, Doña Beba, encarnada por Pochi Ducasse, sino también una actitud sospechosa:

Mientras que en Página12 publicaron notas de memes, críticas y hasta detalles curiosos sobre cómo se hizo la escena más dramática de Granizo, el film del actor en Netflix, esta vez no hay siquiera una nota de cuándo fue el estreno.

Tal como informó Urgente24 días atrás, el periodista de TN, Osvaldo Bazán, disparó en Twitter:

Todo lo que se anda diciendo sobre presiones sindicales a la serie 'El Encargado' es cierto. Y es bastante peor. Las presiones también son estatales. Es una locura fascista, pero es así

El columnista de cine de Radio Mitre, Santiago García, lanzó:

Parece que El encargado no le cayó bien a cierto grupo y se bajó la orden de que ninguno de los medios que lo conforman debe mencionar la serie. Estigmatiza al gremio dijo el sindicalista que está al frente de ese grupo. Además de fachos, brutos

El chimentero Ángel de Brito opinó en ese posteo: “Que no vean 'Aquí no hay quien viva'”.

Y la artista plástica Sara Stewart Brown replicó:

Si es por eso, deberían ofenderse todos los sindicatos, el de abogados a la cabeza

Otros, más detallistas, directamente recurrieron a las redes sociales para saber cuál es el edificio en el que Guillermo Francella se desempeña como encargado.

Opiniones van, opiniones vienen, lograron encontrarla gracias a Google Maps: Arribeños 1630, entre Virrey del Pino y José Hernández, en Belgrano (CABA).

Luego de la polémica, las redes se revolucionaron por un curioso diálogo que Eliseo, el encargado que Francella encarna, tiene con una empleada doméstica.

Se trata de Maggie, quien fue contratada por la hija del anterior presidente del consorcio. Todo comienza en el segundo capítulo cuando la pareja de jóvenes decide mudarse al edificio y luego le piden a Eliseo que no la anote como "mucama" o "empleada doméstica" o "personal de servicio" sino como "la chica que ayuda en casa, porque no somos caretas como el resto de los que viven en este edificio".

Eso a Eliseo le molesta mucho pero siempre con cara sonriente accede y la serie continúa su curso.

En el minuto 4 del capítulo 7, El Encargado vuelve a retomar esa situación cuando se la ve entrar a Maggie, la empleada en cuestión, entrando con bolsas y sobrecargada mientras los chicos ingresan debatiendo la batalla cultural y otras cuestiones: "Hola, Maggie, ¿solita con todo?", pregunta Eliseo, indignado.

Pero la escena explosiva en redes fue en el minuto 18 de ese capítulo (7), cuando él la ve colgando ropa en la terraza a Maggie y se acerca para preguntarle si está formalizada con todos los beneficios laborales:

Maggie, una pregunta que te quiero hacer: ¿tus patrones, Pablo y Victoria, te tienen blanco?

Casualmente -¿o causalmente?- la titular del INADI, Victoria Donda, y su marido, Pablo Marchetti, habían quedado envueltos en un escándalo por la empleada doméstica en negro, al punto tal que usaron el caso para ironizar sobre su manual para Qatar 2022:

https://twitter.com/therealbuni/status/1586725004141641728 En la serie el encargado hay una que limpia que es negreada por sus patrones "pablo y victoria"

Literalmente esta basado en la presidenta del INADI, Victoria donda y su marido pablo marcheti JSJAJSJA pic.twitter.com/k75INbRTxZ — ElBuni (@therealbuni) October 30, 2022

