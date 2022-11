Denuncian empresa fantasma de Máximo Kirchner y su hermana

No tiene oficinas, no tiene empleados, no registra movimiento. Nunca actualizó sus autoridades, a tal punto que hasta hace poco tiempo figuraba como presidente Víctor Manzanares, el ex contador. No está operativa y la AFIP, después de muchos años, firmó esta resolución donde dice que tiene un domicilio inexistente y el plazo para constituir el domicilio fiscal venció el 30 de noviembre de 2018, pero la empresa se creó en el 2008 No tiene oficinas, no tiene empleados, no registra movimiento. Nunca actualizó sus autoridades, a tal punto que hasta hace poco tiempo figuraba como presidente Víctor Manzanares, el ex contador. No está operativa y la AFIP, después de muchos años, firmó esta resolución donde dice que tiene un domicilio inexistente y el plazo para constituir el domicilio fiscal venció el 30 de noviembre de 2018, pero la empresa se creó en el 2008