¿Por qué Máximo Kirchner dejó pasar $ 237.000 millones?

"Tenemos la deuda de US$ 44.000 millones con el FMI y la deuda con los acreedores privados. ¿Ustedes vieron esa deuda en los barrios, la vieron en mejores hospitales, mejores escuelas, patrulleros? No hubo nada, nos han dejado una cuenta impagable de la manera que está organizada", se quejó el diputado nacional Máximo Kirchner, ex presidente del bloque oficialista, orador en Plaza de Mayo el Día de la Lealtad Peronista. Sin embargo 48 horas después, Máximo Kirchner y La Cámpora y sus aliados, dejaron pasar $ 237.000 millones que deja de percibir el Fisco, reflotando así todos los fantasmas acerca de las promesas incumplidas, el doble discurso y la hipocresía de 'la Casta', según diría Javier Milei, otro diputado nacional pero por La Libertad Avanza.