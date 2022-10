El error garrafal que cometes después de tener sexo

Un estudio parece haberlo comprobado.

Una investigación publicada en The Journal of Family Practice (2002) halló que las mujeres sanas que orinan en los 15 minutos posteriores a la relación sexual pueden ser ligeramente menos propensas a desarrollar una infección del tracto urinario que aquellas que no lo hacen.

A esto se le llama la regla de los 15 minutos.

Ignorar esta práctica puede favorecer las infecciones urinarias de las vías bajas, como la cistitis, normalmente causada por bacterias como E. Coli y que se puede propagar afectando a los riñones.

Hacer pis después del sexo: ¿Qué dicen los expertos?

La BBC Mundo en dos artículos diferentes ha consultado con expertos acerca de las infecciones urinarias y los hábitos después del sexo.

El doctor Fernando Simal, desde la Sociedad Española de Nefrología, recomendó orinar inmediatamente después de tener sexo, incluso si no tienes ganas. ¿Por qué?

"Es un contexto de mucho movimiento, gérmenes pasan de una zona a la otra (...) incluso hay un grupo de infecciones urinarias asociadas a las relaciones sexuales".

En otro artículo, la BBC reseña lo conversado con Vicente Briet, psicólogo clínico y especialista en sexología; y Thamara Martínez Farinós, psicóloga y sexóloga del Instituto Espill, en Valencia, España.

Ambos, también recomendaron tanto a hombres como mujeres, orinar antes y después de las relaciones sexuales.

Según Martínez: "Orinar después de tus relaciones sexuales es de las mejores medidas para evitar contraer infecciones indeseadas, ya sea en forma de microbio, bacteria o secreción".

Y explica:

Ir al baño al terminar tus relaciones sexuales ayuda a expulsar todo lo que haya surgido, así se depura y se evita que llegue a órganos sensibles como la vejiga. Ir al baño al terminar tus relaciones sexuales ayuda a expulsar todo lo que haya surgido, así se depura y se evita que llegue a órganos sensibles como la vejiga.

Por su parte, Briet dice que esta práctica es "un buen preventivo de algunas infecciones del tracto urinario, pero no de todas".

"De hecho, se ha demostrado que no hacerlo es una de las causas más comunes de las infecciones en las vías urinarias", agrega.

Otros factores de riesgo

Además de la actividad sexual, hay otros factores que pueden aumentar el riesgo de contraer infecciones urinarias, dicen los CDC:

Una infección urinaria anterior.

Cambios en las bacterias que viven dentro de la vagina (flora vaginal). Por ejemplo, la menopausia o el uso de espermicidas pueden causar estos cambios.

Embarazo.

Edad (los adultos mayores y los niños pequeños tienen más probabilidades de contraer infecciones urinarias).

Problemas estructurales en las vías urinarias, como agrandamiento de la próstata.

Mala higiene, por ejemplo, en los niños que están aprendiendo a ir al baño.

