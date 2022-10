6 impensadas lecciones de Drew Barrymore sobre sexo

Estoy en un lugar completamente diferente en mi vida y tal vez en un futuro cercano tenga una relación… pero simplemente no ha sido mi prioridad. Así que no soy una persona que necesita sexo y tiene que salir y relacionarse con personas de ese nivel. Estoy en un lugar completamente diferente en mi vida y tal vez en un futuro cercano tenga una relación… pero simplemente no ha sido mi prioridad. Así que no soy una persona que necesita sexo y tiene que salir y relacionarse con personas de ese nivel.

Saber lo que realmente funciona para uno

A pesar de defender su postura, Barrymore ha querido dejar en claro que entiende a las personas que toman una decisión diferente a la suya. Sin juzgarlas.

Esto es lo que ha dicho:

"Una relación con un hombre no ha sido lo más importante para mí durante mucho tiempo. Algunas personas pueden salir de un matrimonio o una relación y en un futuro cercano encontrarse en otra relación. ¡No hay nada de malo en ello! Ni un poco. ¡Yo no juzgo! ¡Celebro su viaje! Porque para algunas personas eso realmente funciona. No funcionó para mí".

Tomarse un tiempo sin sexo, no tiene nada de malo

Aunque muchos digan que el sexo es necesario, la actriz ha destacado que está orgullosa de tomarse un tiempo lejos del sexo.

"Necesitaba permanecer muy célibe y honrando y en una especie de estado de mañana por la pérdida de una familia nuclear que juré que tendría para mis hijas y encontrar gracia y aceptación y cuál sería nuestra nueva normalidad de una familia mezclada. Tomó tiempo".

Mi punto de vista sobre el sexo realmente ha cambiado. Estoy orgullosa de mí misma por haberme tomado ese tiempo.

Hay límites

También, ha escrito sobre la difícil infancia que pasó y a la que achaca la búsqueda constante de excitación y placer, y que ahora entiende que hay un límite.

"A mis casi 48 años, tengo sentimientos muy diferentes sobre la intimidad que cuando crecía. ¡No tuve padres modelo a seguir y me comprometí con personas de manera adulta desde una tierna edad! ¡Estaba buscando compañía! ¡validación! ¡excitación! ¡Placer! ¡hedonismo! ¡diversión! ¡Y aventuras!", confesó.

Y lamentó:

Ojalá cuando era más joven hubiera tenido la castidad y la consideración que tengo sobre la intimidad ahora como una mujer de 48 años.

"¡Ojalá mi madre, mi padre o mis amigos me hubieran enseñado que hay un negocio de edad apropiada y que hay una manera de convertirse en una mujer joven con clase! Hay cosas que son divertidas, pero también límites que pueden conducir a un tremendo respeto por uno mismo".

No es odio al sexo

Contrario a lo que piensan los demás, incluso una señora que en la clase de ejercicio la dijo a la misma Barrymore: "Te pareces a Drew Barrymore, excepto que pareces tener bienestar mental y además... ¡ella odia el sexo!", la actriz aseguró que no odia el sexo.

¡No odio el sexo!

"Finalmente he llegado a la epifanía de que el amor y el sexo simplemente no son lo mismo. Busqué toda mi vida, que es ser una mujer tranquila y no una fiestera grandilocuente. Además, cuando creces y estás en un matrimonio con hijos y piensas que solo estarás con esta persona por el resto de tu vida ¿y luego eso no sucede? Me sacudió hasta la médula, por decirlo suavemente", comentó.

Amor y sexo no son lo mismo

Finalmente, Barrymore llegó a la conclusión de que el sexo es una expresión de amor y no el amor en sí mismo.

"¡Deseo para todos que descubran qué los hace sentir bien consigo mismos y lo busquen! Y si y cuando descubren lo que los hace sentir mal consigo mismos, que presten atención y lo eviten, e incluso se abstengan de invitar a emociones que no conducen al respeto por sí mismos. ¡Y luego, por supuesto, descubra qué los hace sentir bien consigo mismos y busque eso! ¡Y ser apasionado y protector en el hecho de que todos merecemos amor! y todos debemos dar amor!

Pero el amor y el sexo simplemente no son lo mismo.

