El presidente de la comisión de Presupuesto informó que se aumentan a $9.000 millones los fondos para los bosques nativos, mientras que sobre el transporte de pasajeros, puntualizó que se prorroga el fondo de compensación y se eleva de $66.000 millones a $85.000 millones. Además dijo que se crea el Consejo Federal de Administración para aplicación de la tarjeta SUBE y subsidios por jurisdicción.

El Ministerio de Transporte “será el encargado de reglamentar el funcionamiento del Consejo Federal para la administración, pudiendo incluso prorrogar por única vez y por un plazo máximo de cuatro meses la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)”, según detalló Heller.

El diputado afirmó que de esta manera se accede al pedido de los bloques ya que era una solicitud transversal, y precisó que las provincias que no tengan el sistema de boleto electrónico SUBE tendrán por única vez un plazo de cuatro meses para su instrumentación. Asimismo se destinarán 46.000 millones de pesos para distribuirse entre la provincias y los municipios que serán transferidos en 12 cuotas iguales, según publica Semanario Parlamentario.

Uno de los puntos del proyecto que había generado más polémica, reclamado tanto por el oficialismo como por la oposición, era el vinculado a la deuda que las provincias tienen con CAMMESA. Por eso, se cambió la redacción del artículo 90, de modo de no poner en riesgo los fondos que por coparticipación les corresponden a las jurisdicciones.

Sobre estas deudas, Heller explicó que las provincias tendrán que controlar el pago de sus prestadoras al mercado mayorista y tendrán seis meses para regularizar esos compromisos. Otro punto es que se reforma es un artículo sobre regularización de deudas tributarias y previsionales hasta octubre del 2022 en todo el país, que incluirá la condonación de capital y de intereses.

El oficialismo precisó en el inicio del debate en Comisión las modificaciones en la redacción del artículo 11, de modo de facultar al jefe de Gabinete para que “en la medida que existan esos recursos se vayan asignando para la realización de las distintas obras que están contenidas en los pedidos que hemos recibido” y se lo autoriza a “efectuar las compensaciones necesarias a los objetivos presupuestarios aprobados por la ley, a efectos de atender la financiación de las obras”.

Heller reveló que se está en estudio -hasta el momento de la sesión- una propuesta para que se establezca “una derivación de un porcentaje de cada pago que cada usuario realice para que automáticamente CAMMESA cobre”. “La idea es no ahogar a nadie pero CAMMESA tiene que cobrar. Estamos tratando de encontrar un mecanismo que, con tiempo, permita que la deuda no siga creciendo; y que se garantice el pago anterior con una unidad de medida que haga que el plazo no deteriore el valor de la acreencia”, explicó el porteño.

Otra de las modificaciones corresponde a las partidas destinadas a la provincia de La Rioja, que pasará a “46 mil millones a favor de la provincia y de los municipios”. “El 100% serán transferidas en 12 cuotas mensuales y equivalentes”, detalló el presidente de la comisión. Más tarde, Heller informó que sumaban $1.000 millones más.

Cabe recordar que la comisión deliberó ayer, cuando a instancias de diputados oficialistas y opositores se decidió suspender la reunión y directamente volver a tener el plenario de comisión este jueves desde la 10, para discutir el dictamen.

La decisión se adoptó para permitir al presidente de la comisión, Carlos Heller, recibir todas las propuestas y dialogar con los legisladores de diferentes bloques políticos y así acercar las posiciones para tener un dictamen con el mayor consenso político.

Tras la votación de diputados, en el Senado esperan poder sancionar esa iniciativa en la segunda quincena de noviembre, es decir antes que finalice el período de sesiones ordinarias.

Presupuesto 2023: Cambios sobre el final

En el tramo final de la reunión, Heller detalló una batería de modificaciones, entre las que se aceptó la “cláusula gatillo” por inflación que reclamaba la oposición. La misma quedó redactada: “Si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del sector público nacional superaran en un 10% lo previsto para el período acumulado, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la administración pública nacional y el plan de gastos para el cuarto trimestre”.

Además, indica que “el proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo ampliar el Presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso”.

Otro cambio importante fue la eliminación de la exención en el impuesto a las Ganancias para jueces y empleados del Poder Judicial. Si bien rige que los nombrados desde 2017 sí paguen el tributo, se avanzó con una modificación para que estén alcanzados todos “independientemente de la fecha de su nombramiento”.

De esta manera, el nuevo inciso “a” del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, indica que constituyen ganancias de cuarta categoría “las provenientes del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los poderes Ejecutivos y Legislativos. En el caso de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por rodos los conceptos que integran sus remuneraciones“.

Asimismo, el nuevo inciso “c” del mismo artículo, reza: “De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, de los consejeros de las sociedades cooperativas y de las asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes, vicepresidentes de la Nación y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Por otra parte, Heller anunció incrementos en políticas alimentarias, por $101.890 millones; prestaciones sociales y asignaciones familiares por $90.830 millones; becas de educación por $59.542; al Fondo Nacional de Incentivo Docente por $31.175 millones; al Fondo de Integración Socio-Urbana por $19.700 millones; a los comedores escolares por $12.969 millones; a la infraestructura y el equipamiento en educación por $4.149 millones; y a los programas que garantizan derechos de niños y niñas por $400 millones de pesos; resultando un total de $320.655 millones en aumentos para estas partidas.

Según informa Semanario Parlamentario, también se aceptó una de las propuestas por la que venía reclamando el bloque de Evolución Radical, para que se puedan deducir de Ganancias hasta el 40% de los gastos educativos de una familia; y la creación de una tasa de seguridad de aviación, que solicitó durante la reunión la diputada camporista Paula Penacca.

Aunque la redacción no se definió por completo, el oficialismo sí se comprometió a incluir un artículo referido a las zonas francas, un reclamo que pidió fuertemente el misionero Diego Sartori -del oficialismo provincial-, tras lo cual terminó acompañando el dictamen.

¿Alcanzan los cambios en el Presupuesto 2023?

El FMI ya hizo su aporte porque avaló la flexibilidad, solicitada por Juntos por el Cambio en el Congreso, de incluir en el Presupuesto 2023 la “cláusula gatillo” sobre la evolución de la inflación en el próximo ejercicio, para que ante la eventualidad que el incremento de los precios supere el 60% pronosticado por el Palacio de Hacienda la variable sea actualizada, y se indexen las partidas presupuestarias vinculadas.

Pero la oposición aún no está del todo conforme con las modificaciones introducidas. Elisa Carrió anunció que la Coalición Cívica "no va a acompañar el presupuesto de Massa y va a votar en contra de la delegación de facultades al Ejecutivo que permiten aumentar las retenciones".

"Si no bajamos impuestos y reformulamos la matriz impositiva, no hay crecimiento posible", remató Carrió.

Habrá que ver si el "no acompañamiento" se traduce en abstención o voto en contra, algo que aún están discutiendo al interior de la CC.

Desde Juntos por el Cambio también hicieron otro planteo en torno a los dos blanqueos que incluye el Presupuesto 2023. Uno enfocado para las pymes, para el pago de importaciones, y otro para la compra de propiedades usadas. En concreto, la bancada solicitó que ambos se traten en una ley aparte, además de solicitar que se incluyan ventajas para los contribuyentes cumplidores.

Asimismo, la bancada opositora solicitó una ampliación de los fondos para las Universidades Nacionales, con la lupa puesta en la Universidad Nacional de Formosa.

Otro reclamo que puso sobre la mesa el radical Martín Tetaz fue que el Presupuesto no habilite el adelantamiento de ingresos correspondiente a 2024 y evitar así "efectuar gastos que corresponda pagar a otro gobierno".

De todos modos, y con los nuevos cambios introducidos por el Gobierno, se prevé que en el recinto al menos el grueso de Juntos por el Cambio votará el proyecto en general. No así los 'halcones', que podrían abstenerse, ausentarse o, directamente, votar en contra.

En cambio, la bancada votará en contra en la votación en particular, a fin de voltear los artículos que rechazan.

Las argumentaciones en torno a acompañar el Presupuesto 2023 que prevé una inflación del 60% para diciembre del año que viene será que dos años sin ley de Presupuesto -el año pasado fue rechazado en Diputados- y en año electoral, el oficialismo quedaría habilitado a hacerse "un festín de discrecionalidad".

