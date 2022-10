Diego Maradona y el doping: Habló el médico que lo preparó

Precisamente, ese evento tan determinante en la vida de Diego Maradona sigue en tela de juicio hasta hoy. Y sus protagonistas siguen dando explicaciones.

En ese orden, el médico Néstor Lentini, volvió a referirse en las últimas horas al doping del 10. Lentini fue el médico oficial que la AFA le puso a Diego Maradona en el CENARD en la previa del Mundial de 1994.

Diego Armando Maradona Diego Maradona y su doping en el 94'.

El doctor pasó horas y horas junto al astro argentino, entrenando para lograr una puesta a punto digna de un campeón. "Trabajamos con Diego mañana y tarde, casi 7 horas por día. Por eso llegó tan bien al Mundial. Él tenía capacidad para todos los deportes. Lo hice practicar de todo en el Cenard. Era bueno en boxeo, en cama elástica, tirando pelotas al aro con la mano, y cuando se cansaba lo hacía con el pie", explicó Lentini a Cadena 3 en Córdoba.

Y en tanto tiempo juntos, el médico pudo reconstruir una versión propia de los hechos, en los que señaló a “un personaje”. "No fue un error de Diego. Un personaje que apareció por ahí le dio un suplemento equivocado. Compró un quemador de grasa en un supermercado, que tenía hierbas chinas, que contenían efedrina, que estaba prohibida. Eso lo demostré con el tiempo, que no había sido adrede. Esa persona no tenía que estar cerca de la Selección", explicó en un tiro por elevación al ex personal trainer de Maradona, Daniel Cerrini.

Según Lentini, su intervención fue crucial para que Diego Maradona se pudiera retirar jugando, ya que la FIFA tenía planeado expulsarlo de por vida de la actividad profesional. "Diego fue suspendido 17 meses. No le dieron sanción de por vida porque su abogado llevó nuestro trabajo a Suiza. La agencia antidopaje es muy severa y enérgica cuando aparece una sustancia prohibida, y Diego era reincidente”, destacó.

Además de Maradona, el médico del CENARD trabajó con la Generación Dorada, Paula “Peque” Pareto, Gabriela Sabatini, Leonas y muchos otros grandes nombres del deporte nacional.

Más noticias de Urgente24

El kirchnerismo vende el "blindaje" de la PBA y hubo amenaza de bomba

Otros tiempos: Sacarse la mochila y gritar "De derecha soy"

El intendente peronista, enemigo de Máximo, que fulminó a La Cámpora